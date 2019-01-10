Уважаемые правозащитники, нужна ваша помощь! Художнику грозит от кровавого режима 10 лет! Не проходите мимо!

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danilov 10 Января 2019 в 12:30:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я бы его прибил лопатой. Без оплаты штрафа.
Его в психушку надо в 6 палату.
Таких там достаточно художников.
MишаМашкевич 10.01.2019 в 15:04:25 # 708411
Цитата: MишаМашкевич от 10.01.2019 15:04:25
Ну гонит мальчик, с кем не бывает . А кому щя легко. Пускай гуляет у себя там.НО такое самомнение ещё надо заиметь мля чтобы из себя сделать арт объект.
Ну гонит мальчик, с кем не бывает . А кому щя легко. Пускай гуляет у себя там.НО такое самомнение ещё надо заиметь мля чтобы из себя сделать арт объект.
Именно что с 99 % людьми такого не бывает.
На площади яйца свои гвоздём прибивает.
Поджигает двери , банки. а если всё разгорелось бы.
Сколько людей погибло бы ?
Кому нужен такой арт пусть отдаёт своё жильё и снимает на камеру. Как прекрасно горит с семьёй. Здесь я не против. Это ваше желание.
MишаМашкевич 10.01.2019 в 16:17:14 # 708429
Цитата: MишаМашкевич от 10.01.2019 16:17:14
В Париже никто не умер, он ночью облил бензином вход и зажёг ёлку. Всего делов та. Он кроме себя никому вреда не приносит. Пускай ходит, видно по глазам, несчастный человек, притом глубоко.
В Париже никто не умер, он ночью облил бензином вход и зажёг ёлку. Всего делов та. Он кроме себя никому вреда не приносит. Пускай ходит, видно по глазам, несчастный человек, притом глубоко.
"Никто не умер" - это конечно замечательно, но это пока никто не умер...
Ломать, поджигать, портить - это у них (условно арт-художников) называется арт-акция, а по мне так хулиганство, правонарушение, а в отдельных случаях - преступление... Уж лучше бы, мне кажется, он в какой-нибудь деревне или городишке елку нарядил детворе, подарки подарил или кошечек-собачек спасал на крайняк. это было бы куда полезнее, но он крушит, ломает, поджигает, занимается "членовредительством" и все ради чего - дешевого мимолетного пиара? для чего? ну не просто же так... палата № 6 - его место. Раньше бы даже не задумывались - псих значит его место в психушке , а теперь он арт-художник - типа делом занят, типа искусством... но сути это не меняет - ДЕБИЛ он и в Германии ДЕБИЛ...
Цитата: MишаМашкевич от 10.01.2019 16:17:14Ну конечно если ни кто не умер значит ни кому вреда не приносит. А если бы все здание загорелось? А если бы люди погибли? Думай что пишешь и оценивай поступки с точки зрения потенциальной угрозы.
В Париже никто не умер, он ночью облил бензином вход и зажёг ёлку. Всего делов та. Он кроме себя никому вреда не приносит. Пускай ходит, видно по глазам, несчастный человек, притом глубоко.
В Париже никто не умер, он ночью облил бензином вход и зажёг ёлку. Всего делов та. Он кроме себя никому вреда не приносит. Пускай ходит, видно по глазам, несчастный человек, притом глубоко.
Цитата: SVOY от 10.01.2019 18:08:43Айвазовский художник. А этот должен быть пациентом психиатрической клиники.
Обидеть художника может каждый...
Обидеть художника может каждый...