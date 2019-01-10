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Империя зла
Уважаемые правозащитники, нужна ваша помощь! Художнику грозит от кровавого режима 10 лет! Не проходите мимо!
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danilov 10 Января 2019 в 12:30:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 10.01.2019 в 12:46:16   # 708377
Поджог бы мою дверь.
Я бы его прибил лопатой. Без оплаты штрафа.
Его в психушку надо в 6 палату.
Таких там достаточно художников.
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  Deamos89 10.01.2019 в 13:16:06   # 708381
защитники не пролходите мимо хуйдожнику дают 10 лет, меняем лозунг даешь 20
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  Directrix 10.01.2019 в 13:25:22   # 708383
Раньше таких в дурке держали, а теперь они художники ёпт
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  jumanjiqz 10.01.2019 в 13:56:41   # 708392
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  MишаМашкевич 10.01.2019 в 15:04:25   # 708411
Ну гонит мальчик, с кем не бывает . А кому щя легко. Пускай гуляет у себя там.НО такое самомнение ещё надо заиметь мля чтобы из себя сделать арт объект.
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  Денис222 10.01.2019 в 15:26:46   # 708419
Да и пох!
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  GoodZone 10.01.2019 в 15:35:55   # 708420
А что-то я не слышу мировую ОБСЧЕСТВЕННОСТЬ типа "свободу попугаю Павленскому", где все его защитники-правозащитники? Или он им интересен только, когда "кровавый путинский режим" жестоко бесчеловечно его ОШТРАФОВАЛ ? А во всех остальных случаях он просто дебил-хулиган? История один в один под копирку как у гонимого типа журналиста али феруза. Как только они выезжают из России сразу нах** никому не интересны, они ценны пока страдают в России...
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  Маке0912 10.01.2019 в 15:37:44   # 708421
Цитата: MишаМашкевич от 10.01.2019 15:04:25
Ну гонит мальчик, с кем не бывает . А кому щя легко. Пускай гуляет у себя там.НО такое самомнение ещё надо заиметь мля чтобы из себя сделать арт объект.

Именно что с 99 % людьми такого не бывает.
На площади яйца свои гвоздём прибивает.
Поджигает двери , банки. а если всё разгорелось бы.
Сколько людей погибло бы ?
Кому нужен такой арт пусть отдаёт своё жильё и снимает на камеру. Как прекрасно горит с семьёй. Здесь я не против. Это ваше желание.
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  MишаМашкевич 10.01.2019 в 16:17:14   # 708429
В Париже никто не умер, он ночью облил бензином вход и зажёг ёлку. Всего делов та. Он кроме себя никому вреда не приносит. Пускай ходит, видно по глазам, несчастный человек, притом глубоко.
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  GoodZone 10.01.2019 в 16:37:47   # 708434
Цитата: MишаМашкевич от 10.01.2019 16:17:14
В Париже никто не умер, он ночью облил бензином вход и зажёг ёлку. Всего делов та. Он кроме себя никому вреда не приносит. Пускай ходит, видно по глазам, несчастный человек, притом глубоко.


"Никто не умер" - это конечно замечательно, но это пока никто не умер...
Ломать, поджигать, портить - это у них (условно арт-художников) называется арт-акция, а по мне так хулиганство, правонарушение, а в отдельных случаях - преступление... Уж лучше бы, мне кажется, он в какой-нибудь деревне или городишке елку нарядил детворе, подарки подарил или кошечек-собачек спасал на крайняк. это было бы куда полезнее, но он крушит, ломает, поджигает, занимается "членовредительством" и все ради чего - дешевого мимолетного пиара? для чего? ну не просто же так... палата № 6 - его место. Раньше бы даже не задумывались - псих значит его место в психушке , а теперь он арт-художник - типа делом занят, типа искусством... но сути это не меняет - ДЕБИЛ он и в Германии ДЕБИЛ...
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  SVOY 10.01.2019 в 18:08:43   # 708463
Обидеть художника может каждый...
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  Джимбо 10.01.2019 в 19:05:59   # 708473
Цитата: MишаМашкевич от 10.01.2019 16:17:14
В Париже никто не умер, он ночью облил бензином вход и зажёг ёлку. Всего делов та. Он кроме себя никому вреда не приносит. Пускай ходит, видно по глазам, несчастный человек, притом глубоко.
Ну конечно если ни кто не умер значит ни кому вреда не приносит. А если бы все здание загорелось? А если бы люди погибли? Думай что пишешь и оценивай поступки с точки зрения потенциальной угрозы.
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  Джимбо 10.01.2019 в 19:07:50   # 708475
Цитата: SVOY от 10.01.2019 18:08:43
Обидеть художника может каждый...
Айвазовский художник. А этот должен быть пациентом психиатрической клиники.
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  старик 10.01.2019 в 19:14:04   # 708480
Если бы этот мудак сидел в российской тюрьме, то гейропа номинировала бы его на какую-нибудь премию. Как "великого" режиссера Сенцова, пойманного с адским набором террориста. Как Савченко присвоили звание хероя.
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