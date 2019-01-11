Журнал 1951 года, США

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Pole13 11 Января 2019 в 13:40:25
Текст на них был посвящен тому, как будет идти Третья Мировая Война.
Которая, естественно, закончится победой сил добра (запад) над злом (Россия).
По сценарию войны от "Кольерз" русские устроили безобразия в Европе из-за Югославии. А потом обнаглели настолько, что скинули ядреную бомбу на Вашингтон. На развороте - Вашингтон после коварного удара русских.
Реакция не заставила себя долго ждать - бомба сброшена на Москву.
Но это только начало - бравые американские десантники высаживаются в Сибири - их цель освободить несчастных сибирских зеков.
Но советские зеки - не пальцем деланные. Не дожидаются доблестных освободителей, а освобождаются сами и провозглашают свою республику. Демократическую, разумеется.
Сталин тем временем умирает. Бразды правления принимает его сын Василий. Но ему ничего не остается, кроме как капитулировать перед силами доблестных освободителей.
Немного американского юмора. Бравый Джи-Ай говорит русскому пленному - "ну, что ты можешь сказать себе в утешение: у вас там на Юге кого-то линчуют?"
А в России начинается тем временем новая жизнь. Свободная и демократическая. Та самая, о которой русские мечтали веками (о чем еще русским мечтать-то в самом то деле?).
Наконец Россия становится в достаточной мере демократической. И Москва удостаивается чести принять Олимпиаду.
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