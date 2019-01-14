Нобелевского лауреата Уотсона лишили званий за расизм

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danilov 14 Января 2019 в 14:14:41
Первооткрывателя структуры ДНК Джеймса Уотсона, удостоившегося за это Нобелевской премии, лишили почетных званий в лаборатории «Колд-Спринг-Харбор», которую он некогда возглавлял. Причиной стали заявления ученого в документальном фильме, в котором он подвергает сомнению идентичность интеллектуальных способностей представителей разных рас. Заявление лаборатории опубликовано на ее сайте.
«Высказывания доктора Уотсона предосудительны, не поддерживаются наукой и никоим образом не отражают взгляды лаборатории, ее попечителей, преподавателей, сотрудников или студентов», — подчеркивается в заявлении.
«Я, вообще-то, вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся наша социальная политика строится на допущении факта, что у них уровень интеллекта такой же, как у нас — тогда как все исследования говорят, что это не так»,
— заявил он в одном из интервью.
Эти слова привели к скандалу, и в итоге лаборатория «Колд-Спринг-Харбор» сняла с Уотсона административные обязанности, а позже он был выведен из состава ее директоров. Тем не менее, с 2009 года он руководил проектной работой в лаборатории.
Теперь же лаборатория лишила Уотсона званий заслуженного руководителя, заслуженного профессора имени Оливера Грейса, а также почетного попечителя.
«Лаборатория «Колд-Спринг-Харбор» признает и ценит существенное научное наследие доктора Уотсона, в том числе его роль в проекте «Геном человека» и его лидерство в развитии исследований и образования в лаборатории в период его пребывания на посту директора и президента. Тем не менее, заявления, которые он сделал в документальном фильме, полностью несовместимы с нашей миссией, ценностями и политикой и требуют разрыва наших с ним связей», — подчеркивается в заявлении.
Джеймс Уотсон получил Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК в виде двойной спирали в 1962 году.
Существенную часть своей карьеры он посвятил лаборатории «Колд-Спринг-Харбор» — частному исследовательскому институту около Нью-Йорка. На данный момент в штате лаборатории около 400 сотрудников, в прошлом в ней работали девять лауреатов Нобелевской премии. Уотсон стал директором лаборатории в 1968 году, президентом — в 1994, и почетным руководителем — в 2004 году.
Уотсон и его коллега физик Фрэнсис Крик вывели структуру двойной спирали ДНК в 1952 году на основе рентгенограмм, сделанных биофизиком Розалинд Франклин. Она умерла в 1958 году, поэтому не была номинирована на премию.
В 1968 году Уотсон стал директором лаборатории «Колд-Спрингс-Харбор». На посту директора, президента и канцлера лаборатории он сформулировал свою миссию как «приверженность изучению молекулярной биологии и генетики в целях содействия пониманию и способности диагностировать и лечить раковые заболевания, неврологические заболевания и другие причины человеческих страданий».
В 1990-1992 годах Уотсон также возглавлял проект «Геном человека» по расшифровке человеческой ДНК.
«Когда вы как работодатель проводите собеседование с жирным человеком, вы всегда чувствуете себя неловко, потому что знаете, что не собираетесь брать его на работу», — заявил он.
В своем выступлении на конференции в 2000 году Уотсон предположил существование связи между цветом кожи и половым влечением, высказав гипотезу, что у темнокожих людей либидо сильнее.
Уотсон — лауреат почти 30 премий, первую из которых он получил в 1960 году за успехи в биохимии. Также он — член множества американских и европейских научных ассоциаций и обладатель почетных степеней в 20 университетах и колледжах
https://www.gazeta.ru/science/2019/01/13_a_12126499.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Комментарии, по рейтингу, по дате
Незаhyй Уотсона лишили званий.
Папа может, папа может быть кем угодно,
Только мамой, только мамой не может быть.
В современных реалиях мама может стать папой, а папа - мамой, а 2+2 = 22, а за реальную правду и научно обоснованные изыскания можно стать моментально изгоем, хотя еще вчера был "светилом науки и нобелевским лауреатом"... В современном мире правдой становится то, за что заплатил рекламодатель или что крутят в и-нете и по телевизору. люди не хотят, а многие уже и не могут критически относиться к информации, анализировать, мыслить, а ведь это в первую очередь делает нас ЛЮДЬМИ.
Вот на это и нацелены реформы в образовании. И не только у нас. Во всём мире есть тенденция растить тупого потребителя. Просто, где-то это проявляется частично, а где-то, как у нас, гипертрофированно