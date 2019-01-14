Трамп пригрозил разорить Турцию, если она нападет на курдов в Сирии

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danilov 14 Января 2019 в 14:23:19
"Начинаем давно назревший вывод (войск) из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от халифата "Исламского государства"* с разных точек. Нападем снова с имеющихся рядом баз, если оно (ИГ*) преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам", - написал Трамп у себя в Twitter.
По словам Трампа, США также не хотят, чтобы “курды провоцировали Турцию”.
“Россия, Иран и Сирия являются крупнейшими бенефициарами долгосрочной политики США по разрушению ИГ* в Сирии - естественные враги. Мы также выигрываем от этого, но настало время вернуть наши войска домой. Прекратим БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЙНЫ!”, - следует из сообщения президента США.
Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что в Сирии находятся "пара тысяч" американских военнослужащих, и их вывод из этой страны не изменит способность страны проводить необходимые военные действия.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он объявил о решении отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Трампом 14 декабря, по итогам которого президент принял решение вывести американские войска из САР.
Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения коалиции. 11 января неназванный американский военный чиновник заявил Fox News, что США выводят военную технику из Сирии, но войска пока остаются.
https://ria.ru/20190114/1549300111.html
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