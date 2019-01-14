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Империя зла
Взрывы и вооруженная атака планировались в Алматы
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danilov 14 Января 2019 в 17:32:20
Группу иностранцев задержали в Алматы по подозрению в подготовке терактов.



"10 января 2019 года Комитетом национальной безопасности в ходе специальной операции в городе Алматы задержана группа иностранных граждан, выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в подготовке терактов в Казахстане. Во время обыска по месту их временного проживания обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к ним", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
По версии следствия, задержанные действовали по заданию и под руководством находящихся за границей боевиков ДАИШ.
По этим же данным, применение взрывных устройств и последующую вооруженную атаку намечалось осуществить в Алматы, в местах массового скопления гражданского населения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 14.01.2019 в 18:22:22   # 708883
Респект КНБ!
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  Zoggyla 14.01.2019 в 19:45:59   # 708898
Мочить их нужно каленым железом.
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  Софруджу 14.01.2019 в 19:56:25   # 708902
Кошмар!
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  строитель 14.01.2019 в 20:23:15   # 708912
Ууууу
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  KapitanNemo 15.01.2019 в 00:16:09   # 708932
Где бы пройти базовый курс по антитеррору?
Эта мерзость совсем близко подползла.
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  NАVIGATOR 15.01.2019 в 00:42:40   # 708935
В КНБ тоже научились ролики монтировать! Но трек можно было выбрать более нагнетающий
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