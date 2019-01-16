Почему либералов не смущает австралийский закон о контроле над IT?

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danilov 16 Января 2019 в 17:58:53
В декабре 2018 года парламент Австралии проголосовал за закон, предусматривающий внесение поправок в целый ряд нормативных актов, касающихся прав специальных служб и правоохранительных органов, а также обязанностей работающих на территории Зеленого континента IT-компаний. Официальное название документа – «Акт о содействии и доступе».
Новые полномочия австралийских силовиков расписаны на целых двухстах страницах. Законодатели подошли к вопросу обстоятельно.
Ключевые новшества сводятся к возможности государственных структур получать негласный доступ к информации, которой обмениваются пользователи, находящиеся на территории страны.
Так, в частности, австралийские силовики теперь могут получать доступ к переписке, причем в расшифрованном виде. Если у IT-корпораций нет соответствующих технических возможностей, они должны их создать. Также «айтишники» обязаны раскрывать перед госструктурами технические данные новых сервисов, устанавливать на оборудовании пользователей специальное программное обеспечение и оказывать властям множество других подобных услуг. Информировать граждан о том, что к их личной жизни «прикоснулись» полицейские или рыцари плаща и кинжала ни государство, ни айти-компании не будут.
Доступ к информации, содержащейся в мессенджерах, соцсетях, почтовых ящиках, смартфонах и ноутбуках, получит приличный перечень государственных структур. А именно: Австралийскаяслужба информации и разведки, Разведывательная служба Австралии, Управление радиотехнической обороны (военное), Федеральная полиция Австралии, Австралийская комиссия по защите правопорядка, Австралийская уголовная комиссия и пограничные службы.
И тут есть один примечательный момент. Формально целью нового Акта является защита от четырёх основных угроз: терроризма, сексуальных преступлений против несовершеннолетних, незаконного распространения оружия и торговли наркотиками. Однако доступ к личной информации граждан помимо полицейских и традиционных антитеррористических структур получают также военные и «политическая» внешняя разведка, что наводит на определенные размышления.
Граждане и организации, предоставляющие госструктурам запрашиваемую информацию, полностью освобождаются от ответственности за свои действия. Теперь условный Джон Смит, узнавший о том, что его профайл взломан, а информация об интимной жизни попала в руки третьих «официальных» лиц, не сможет засудить за это соответствующую IT-компанию. Если же айтишники откажутся дружить с государством, для них подготовлен увесистый кнут – штраф в размере 7,3 млн долларов США. Такие штрафы могут заставить вздрогнуть даже мировых гигантов информационной индустрии.
По-человечески понять австралийское правительство, наверное, можно. Его представители вроде бы защищают интересы своего государства и безопасность сограждан. Правда, при этом, судя по всему, параллельно еще и решают некие другие, стратегические задачи, но это уже другая история.
Характерно, что когда российские власти принимали недавно схожие по содержанию, но гораздо более мягкие нормативные акты, стенания либеральной общественности (как нашей доморощенной, так и международной) можно было, наверное, услышать даже на другом конце Солнечной системы.
А знаменитый предприниматель, отказавшийся оказывать содействие российскому государству, стал в их глазах буквально героем.
Основательница российского отделения Transparency International Елена Панфилова даже написала тогда в своем блоге поэтичный пост о том, что противостояние Роскомнадзора с известным мессенджером – это «не про сегодня, а про будущее. Которое уже наступило, только это не очень видно за хмарью и туманами суверенных судорог отваливающегося прошлого». «Старые институты померли, хоть и дергаются и сопротивляются, но им никогда не догнать свободного человека, помноженного на новые технологии и горизонтальную самоорганизацию» – пафосно заявила она.
Но вот какая незадача-то. Современная Австралия – это один из ведущих мировых оплотов неолиберализма и эталонов западной демократии, да еще и стратегический союзник США. Согласно «индексу демократии», составляемому британской компанией Economist Intelligence Unit, Австралияуже много лет входит в десятку «самых демократичных» стран на планете. Именно с Австралиейлюбит сравнивать ненавистную им Россию «рукопожатная аудитория условного Жан-Жака», а переезд на Зеленый континент – голубая мечта большинства участников Интернет-сообщества «Пора валить».
Так как же так? Почему все молчат? Где протесты ведущих правозащитных организаций? Где громкие вздохи разочарования от российских либералов? Где резкое падение Австралии в «рейтингах демократии»?
А вот нет ничего подобного! Все молчат! Даже госпожа Елена Панфилова ничего не сказала по этому поводу в своем демократическом Фейсбуке...
Вяло возмутились мировые IT-гиганты, всем своим видом продемонстрировавшие, что другого выхода, как сотрудничать с австралийскими спецслужбами, у них нет. Одно единственное клиентское приложение пообещало держать оборону, но не из любви к демократии, а потому что у его администрации якобы отсутствуют соответствующие технические возможности. И на этом – все.
Что мы наблюдаем? Старую добрую историю по мотивам знаменитого высказывания «У нас разведчики, а у них – шпионы»? Такой-сякой «тоталитарной» России в своих «кровавых» целях нельзя искать террористов и наркодилеров в мессенджерах, а вот внешняя разведка Австралии пусть копается, где ее душе угодно – лишь бы во имя защиты «священной демократии»?
Или, может быть, «рукопожатные» страны просто уже давно превратили демократию в дешевенькую ширму, за которой прячут свои до цинизма прагматичные интересы?
http://www.stoletie.ru/politika/demokratija_pod_kolpakom_350.htm