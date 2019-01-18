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Империя зла
Глупо быть террористом
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IliasB 18 Января 2019 в 17:05:10
Безусловно, терроризм во всех его формах и проявлениях стал одной из самых острых проблем глобальной значимости. Последствия террористических действий влекут за собой массовые человеческие жертвы, разрушают все духовные, материальные, культурные ценности, которые воссоздавались веками. Эмиссары группировок продолжают вести свою вербовочную работу, пытаясь расширять ряды боевиков. Вступая в эти ряды, многие люди, как правило, уязвимые слои населения, полагают, что смогут решить свои проблемы, такие как политические, религиозные, финансовые или национальные. Но даже если задуматься логически – суть терроризма основана на запугивании путем лишения жизни невинных людей, но каким образом подобный способ может решить вышеуказанные проблемы?

В настоящее время, Центрально-Азиатский регион наиболее подвержен влиянию течений радикальных исламистов. Здесь оперируют международные террористические организации или их подразделения. Не менее важным фактором, способствующим дестабилизаци региона, является и территориальная близость к Афганистану.

С геополитической точки зрения, регион Центральной Азии представляет собой стратегически важную платформу, на которой пересекаются интересы многих участников международных отношений, как держав глобального значения - России, Китая и США, так и регионального –Пакистана, Индии, Ирана, а также международных организаций - ООН, НАТО, ШОС, ОДКБ и др.

Обстановка с вербовкой сегодня

Граждане Центральной Азии постепенно вступают в ряды боевиков, но что дальше? Получают ли они в итоге то, что хотели?

На днях в Казахстане были задержаны сторонники ДАИШ, готовившие теракты в Алматы. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) РК задержали группу иностранных граждан, выходцев из Центральной Азии, которых подозревают в подготовке терактов на территории страны. Также на месте временного проживания боевиков были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к ним. По версии следствия, задержанные получали задания от боевиков «Исламского государства», которые находятся за пределами Казахстана. Сообщается, что боевики планировали совершить теракты в местах массового скопления людей в Алматы.

Летом 2018 года сотрудниками КНБ Казахстана была пресечена деятельность бандформирования ДАИШ в Уральске, с задержанием восьми радикальных исламистов. А годом ранее, в 2017 году, пресс-служба КНБ РК сообщала о нейтрализации ещё четырёх радикальных группировок, участники которых допускали призывы в поддержку ДАИШ.

В начале 2019 года 47 граждан Казахстана были эвакуированы из Сирии. Граждан обманным путем привезли в Сирию, где они попросту стали пленниками боевиков ДАИШ.
Правоохранительные органы и Министерство иностранных дел РК успешно завершили гуманитарную операцию по эвакуации из Сирии своих граждан, среди которых было 30 детей. Причем в ходе проведения гуманитарной операции некоторые казахстанские граждане сами решили вернуться на родину с готовностью понести уголовное наказание за свои необдуманные действия на стороне запрещенной группировки.

Вот он... итог «священных» миссий боевиков. Люди, вступившие в ряды головорезов, так или иначе несут наказание либо разочаровываются, видимо, по причине отсутствия обещанных «карьерных перспектив».

Глядя на такие примеры бессмысленности деятельности в рядах террористов, люди должны понимать, что по ту сторону закона нет лучшей жизни, и невозможно обрести истинное счатье на предательстве своей страны, веры и семьи. Поэтому вся вербовочная кампания, все эти лозунги и призывы для авантюристов, ищущих красивую обеспеченную жизнь, меркнут на фоне реальных фактов пустоты обещаний и эффективного пресечения действий ДАИШ.

https://vesti.kg/analitika/item/57924-glupo-byt-terroristom.html - Глупо быть террористом - VESTI.KG - Новости Кыргызстана
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 18.01.2019 в 18:18:03   # 709475
Финал у них один! Быть уничтоженными и закопанными с свиной головой в одной яме
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