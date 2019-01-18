Глупо быть террористом

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IliasB 18 Января 2019 в 17:05:10
В настоящее время, Центрально-Азиатский регион наиболее подвержен влиянию течений радикальных исламистов. Здесь оперируют международные террористические организации или их подразделения. Не менее важным фактором, способствующим дестабилизаци региона, является и территориальная близость к Афганистану.
С геополитической точки зрения, регион Центральной Азии представляет собой стратегически важную платформу, на которой пересекаются интересы многих участников международных отношений, как держав глобального значения - России, Китая и США, так и регионального –Пакистана, Индии, Ирана, а также международных организаций - ООН, НАТО, ШОС, ОДКБ и др.
Обстановка с вербовкой сегодня
Граждане Центральной Азии постепенно вступают в ряды боевиков, но что дальше? Получают ли они в итоге то, что хотели?
На днях в Казахстане были задержаны сторонники ДАИШ, готовившие теракты в Алматы. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) РК задержали группу иностранных граждан, выходцев из Центральной Азии, которых подозревают в подготовке терактов на территории страны. Также на месте временного проживания боевиков были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к ним. По версии следствия, задержанные получали задания от боевиков «Исламского государства», которые находятся за пределами Казахстана. Сообщается, что боевики планировали совершить теракты в местах массового скопления людей в Алматы.
Летом 2018 года сотрудниками КНБ Казахстана была пресечена деятельность бандформирования ДАИШ в Уральске, с задержанием восьми радикальных исламистов. А годом ранее, в 2017 году, пресс-служба КНБ РК сообщала о нейтрализации ещё четырёх радикальных группировок, участники которых допускали призывы в поддержку ДАИШ.
В начале 2019 года 47 граждан Казахстана были эвакуированы из Сирии. Граждан обманным путем привезли в Сирию, где они попросту стали пленниками боевиков ДАИШ.
Правоохранительные органы и Министерство иностранных дел РК успешно завершили гуманитарную операцию по эвакуации из Сирии своих граждан, среди которых было 30 детей. Причем в ходе проведения гуманитарной операции некоторые казахстанские граждане сами решили вернуться на родину с готовностью понести уголовное наказание за свои необдуманные действия на стороне запрещенной группировки.
Вот он... итог «священных» миссий боевиков. Люди, вступившие в ряды головорезов, так или иначе несут наказание либо разочаровываются, видимо, по причине отсутствия обещанных «карьерных перспектив».
Глядя на такие примеры бессмысленности деятельности в рядах террористов, люди должны понимать, что по ту сторону закона нет лучшей жизни, и невозможно обрести истинное счатье на предательстве своей страны, веры и семьи. Поэтому вся вербовочная кампания, все эти лозунги и призывы для авантюристов, ищущих красивую обеспеченную жизнь, меркнут на фоне реальных фактов пустоты обещаний и эффективного пресечения действий ДАИШ.
https://vesti.kg/analitika/item/57924-glupo-byt-terroristom.html - Глупо быть террористом - VESTI.KG - Новости Кыргызстана