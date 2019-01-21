Бывают же такие совпадения

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danilov 21 Января 2019 в 10:47:52
На премию подростка номинировала ее мать Элисон Маккорт, которая работает военным врачом в звании подполковника в вооруженных силах Великобритании. Ранее ее представили к награде за борьбу с распространением вируса Эболы в Сьерра-Леоне.
Эбигейл рассказала, что 4 марта она с семьей отмечала день рождения брата. Возвращаясь вместе с матерью домой после празднования, девушка заметила двух человек без сознания на скамейке в торговом центре.
«Люди проходили мимо и мне кажется, никто не обращал на них внимания. Я подумала, что у них может быть сердечный приступ и сказала об этом маме», — вспоминает подросток.
Эбигейл и ее мать оказали Скрипалям первую помощь, и как считает девушка, это спасло Юлии жизнь. По ее словам, дочь Скрипаля уже не дышала, когда они подошли к ним.
«Для меня, как для опытного врача, это была рутинная ситуация, а вот моя дочь повела себя великолепно. Ее четкие действия и то, как она помогла мне с Юлией Скрипаль, во многом определили дальнейшее выздоровление пострадавших», — рассказала Элисон.
После того как Эбигейл и ее мать узнали о том, что Скрипалей отравили, они прошли медицинское обследование.
По словам Элисон и Эбигейл Маккорт, они не рассказывали о случившемся ранее, потому что не хотели привлекать к себе внимание СМИ.
https://info24.ru/news/smi-rasskazali-o-podrostke-okazavshem-pervuju-pomoshh-skripalyam.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дешевенький сценарий и "актеришки" никудышные .
Цитата: 332-712 от 21.01.2019 10:51:02Этот "новичок" очень избирательный яд. Типа гербицида. Травит только того, кого надо. Остальных не трогает.
то есть, отрава их не коснулась?
то есть, отрава их не коснулась?