Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Бывают же такие совпадения
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Января 2019 в 10:47:52
Первую помощь отравленным экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии оказала 16-летняя Эбигейл Маккорт, которую 19 января в Солсбери наградили премией «местный герой».

На премию подростка номинировала ее мать Элисон Маккорт, которая работает военным врачом в звании подполковника в вооруженных силах Великобритании. Ранее ее представили к награде за борьбу с распространением вируса Эболы в Сьерра-Леоне.

Эбигейл рассказала, что 4 марта она с семьей отмечала день рождения брата. Возвращаясь вместе с матерью домой после празднования, девушка заметила двух человек без сознания на скамейке в торговом центре.
«Люди проходили мимо и мне кажется, никто не обращал на них внимания. Я подумала, что у них может быть сердечный приступ и сказала об этом маме», — вспоминает подросток.
Эбигейл и ее мать оказали Скрипалям первую помощь, и как считает девушка, это спасло Юлии жизнь. По ее словам, дочь Скрипаля уже не дышала, когда они подошли к ним.

«Для меня, как для опытного врача, это была рутинная ситуация, а вот моя дочь повела себя великолепно. Ее четкие действия и то, как она помогла мне с Юлией Скрипаль, во многом определили дальнейшее выздоровление пострадавших», — рассказала Элисон.
После того как Эбигейл и ее мать узнали о том, что Скрипалей отравили, они прошли медицинское обследование.
По словам Элисон и Эбигейл Маккорт, они не рассказывали о случившемся ранее, потому что не хотели привлекать к себе внимание СМИ.

https://info24.ru/news/smi-rasskazali-o-podrostke-okazavshem-pervuju-pomoshh-skripalyam.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 21.01.2019 в 10:51:02   # 709687
то есть, отрава их не коснулась?
поощрить (3) | покарать
  KAN13 21.01.2019 в 12:06:21   # 709708

Дешевенький сценарий и "актеришки" никудышные .
поощрить (1) | покарать
  Manitu 21.01.2019 в 12:09:51   # 709709
Цитата: 332-712 от 21.01.2019 10:51:02
то есть, отрава их не коснулась?
Этот "новичок" очень избирательный яд. Типа гербицида. Травит только того, кого надо. Остальных не трогает.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь