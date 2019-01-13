Американская разведка увидела угрозу для США в мировом техническом прогрессе

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danilov 23 Января 2019 в 16:00:58
Как отмечается в обновленной версии Национальной стратегии США в сфере разведки, "многочисленные противники" продолжают искать возможности, чтобы нанести потенциально катастрофический ущерб интересам США путем приобретения и применения оружия массового уничтожения, которое включает биологическое, химическое и ядерное оружие.
"В дополнение к этим известным угрозам наши противники все чаще используют стремительный технический прогресс для создания новых угроз — особенно в области космоса, киберпространства, вычислительной техники и других новых, разрушительных технологий. Технический прогресс позволит более широкому кругу субъектов приобрести высокотехнологические возможности, которые ранее были доступны только государствам, хорошо обеспеченным ресурсами", - говорится в документе.
https://ria.ru/20190123/1549746391.html
США не светит военно-технического превосходства над Россией. Да и остальные страны скоро смогут если и не защитить себя, в случае агрессии США, то серьёзно повысить их издержки. Раньше амеры воевали с почти беззащитными папуасами, которые мало что могли противопоставить их вооружениям. А по мере развития технологий и научно-технического прогресса в мире, США всё дороже будет обходиться их агрессия против других стран.
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