США рассмотрят все варианты действий, если власти Венесуэлы применят силу против оппозиции

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danilov 24 Января 2019 в 12:21:39
"Если [президент Венесуэлы Николас] Мадуро и его приспешники решат ответить насилием, если они решат причинить вред кому-либо из членов Национальной ассамблеи... Соединенные Штаты будут рассматривать все возможные варианты действий", - сказал он.
По его словам, Вашингтон готов продуктивно работать с Каракасом, если Мадуро согласится на мирную передачу власти и покинет свой пост.
"Мы готовы работать продуктивно, если Мадуро согласится на мирную передачу власти, если он примет решение уйти", - заявил он.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6033433
По сути у Мадуро выбор не велик. Либо сдаться, согласившись на требования США, либо арестовать путчистов и готовиться к противостоянию с США и их прихвостнями. И даже к отражению возможной военной агрессии. Что он выберет? Скоро узнаем есть ли у него яйца.
В Венесуэле почти началось
Вице-президент США Майк Пенс обратился со словами поддержки к "венесуэльскому народу", заявил что единственным демократическим органом власти является парламент (тот в котором большинство у проамериканской оппозиции), и что Мадуро - узурпатор. Для убедительности Пенс даже сказал несколько слов по-испански.
As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn— Vice President Mike Pence (@VP) 22 января 2019 г.
Самопровозглашенный президент Венесуэлы заявил что если Мадуро применит силу то США вмешаются! США с нами!
Президент США Дональд Трамп может в течение суток заявить о том, что Вашингтон признает спикера парламента Венесуэлы, оппозиционного политика Хуана Гуайдо президентом этой страны вместо главы государства Николаса Мадуро.
Об этом сообщил телеканал CNN. По данным его источников, Трамп рассматривал эту возможность в течение последних недель. Кроме того, по информации телеканала, в Вашингтоне готовят ужесточение санкций против Венесуэлы, в частности против ее нефтяного сектора.
uPD
Трамп признал Гуаидо лидером Венесуэлы!
Трамп признал главу парламента Венесуэлы переходным президентом страны - Белый Дом.
Канада вслед за США признала Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
Белый дом не исключает военный вариант в Венесуэле
Угрожают интервенцией если Мадуро не сдастся.
Мадуро призвал Венесуэльцев встать на защиту правительства, против путча
Мадуро приказал арестовать лидера венесуэльской оппозиции и временного президента Хуана Гуаидо. Сейчас он укрылся в посольстве Колумбии в Каракасе
Первая жертва протестов в Венесуэле - 16-летний Аликсон Пизани (Alixon Pizani). Был тяжело ранен в живот и скончался в больнице.
Пока все по учебнику развивается.
Мадуро заявил, что США попытались совершить в среду госпереворот в Венесуэле
Николас Мадуро: Только народ может выбирать президента.
Николас Мадуро объявил, что он разрывает дипломатические отношения с США.
"Я даю им 72 часа, чтобы покинуть страну", заявил избранный президент Венесуэлы
Инстаграм снял галочку верификации с официального экаунта Мадуро
Несмотря на появившиеся сообщения о якобы бегстве Мадуро (распространяются слухи о вылете в Россию и Мексику или эвакуацию сотрудниками «Заслона»), Мадуро находится на территории Венесуэлы. Ни борт #1, ни частные джеты, ни борты СЛО эвакуацию Мадуро не производили.
В Венесуэле ликвидировали группировку, планировавшую атаку на демонстрантов
Национальные вооруженные силы Венесуэлы ликвидировали группировку, члены которой планировали атаковать участников демонстрации в среду, 23 января, сообщает издание Correo del Orinoco со ссылкой на губернатора штата Сулия Омара Прието.
"Органы безопасности предотвратили планы по убийству демонстрантов на массовых выступлениях 23 января. Один человек скончался в ходе перестрелки, второй разыскивается", - приводит издание слова Прието. Он отметил, что в ходе операции были обнаружены гранаты, автоматы, глушители и военная форма.
https://ria.ru/20190123/1549750766.html
Косачев назвал прямым вмешательством в дела Венесуэлы политику США в отношении страны
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал политику США по отношению к Венесуэле и последние заявления американского лидера Дональда Трампа прямым и бесцеремонным вмешательством в дела суверенного государства.
Президент США заявил в среду, что признал спикера Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности главы этой страны вместо действующего президента Николаса Мадуро. Следом за ним американский госсекретарь Майкла Помпео заявил, что США призвали Мадуро покинуть свой пост и передать власть Гуайдо.
"Вся текущая политика США по отношению к Венесуэле, включая и последние заявления Трампа, это прямое и бесцеремонное вмешательство в ее внутренние дела. Мир знает, к чему привела смена власти в Ливии с прямым американским вмешательством, с какими сложностями по-прежнему сталкивается Ирак и чуть было не столкнулась Сирия. Венесуэла - в этом ряду", - сказал Косачев журналистам в среду.
Он подчеркнул, что происходящее в Венесуэле является сугубо внутренним делом этого государства. "Народ Венесуэлы необходимо поддерживать развитием сотрудничества с этой страной и содействием решению накопившихся и очевидных для любого социально-экономических проблем, но не ее блокадой", - сказал сенатор.
https://tass.ru/
Фото из столицы
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PS
Вообще-то непонятно, как можно так бездарно управлять государством, чтобы в тропиках, на берегу океана, при наличии собственной нефти - в стране ыло нечего жрать. Чай не пустыня и не заполярье
Вон Вьетнам - те же тропики, вид с боку, только пригодных для обработки земель - с гулькин нос - две проплешины вокруг Ханоя и Хошимина и узкая, переплюнуть можно полоса земли вдоль берега. Остальное - горы. Море - тоже так себе, много не наловишь. И ведь мало того, что 90 млн населения прокармливает, так и еще на экспорт жратву поставляет и на всякие излишества типа фруктов и винограда хватает. Ну и социалка КМК там всяко не хуже Венесуэлы, про армию и силы правопорядка - не говорю. В том же Дананге ночью спокойно ходить можно, без опасения, что тебя подстрелят
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну да, сейчас там благоденствие наступит... Слава Венесуэлле, Хероям Слава!!! Проходили уже, знаем, чем заканчивается... Потные ручонки госдепа на Украине печеньки раздавали и новые власти поддерживали, обещали мир, дружбу, жвачку, процветание, демократию - пока украина только жвачку пожеванную получила, но ждет, ну раз обещали "друзья" - сделают... Ситуация один в один...
В Бразилии тоже, кстати, переворот замутили, но такой "демократичненький", никто ничего не доказал, но президент уже не президент, а новый президент знает, как угодить хозяину...
Цитата: GoodZone от 24.01.2019 13:06:33
Ты прав !
Сценарий один и тот же.
Ну да, сейчас там благоденствие наступит... Слава Венесуэлле, Хероям Слава!!! Проходили уже, знаем, чем заканчивается... Потные ручонки госдепа на Украине печеньки раздавали и новые власти поддерживали, обещали мир, дружбу, жвачку, процветание, демократию - пока украина только жвачку пожеванную получила, но ждет, ну раз обещали "друзья" - сделают... Ситуация один в один...
В Бразилии тоже, кстати, переворот замутили, но такой "демократичненький", никто ничего не доказал, но президент уже не президент, а новый президент знает, как угодить хозяину...
Ты прав !
Сценарий один и тот же.
Ну да, сейчас там благоденствие наступит... Слава Венесуэлле, Хероям Слава!!! Проходили уже, знаем, чем заканчивается... Потные ручонки госдепа на Украине печеньки раздавали и новые власти поддерживали, обещали мир, дружбу, жвачку, процветание, демократию - пока украина только жвачку пожеванную получила, но ждет, ну раз обещали "друзья" - сделают... Ситуация один в один...
В Бразилии тоже, кстати, переворот замутили, но такой "демократичненький", никто ничего не доказал, но президент уже не президент, а новый президент знает, как угодить хозяину...
Я соглашусь с этим, если кто-нибудь покажет страну, которая за последние 50 лет в результате госпереворота, поддержанного "демократическими странами", стала богатой.
Всё таки прав был Маркс, Энгельс ,Ленин, Сталин.
Мы сейчас поняли это.Капитализм всевышнее зло.
Один должен супер. Миллион должен на него работать.
Все ископаемые и весь большой бизнес в одних руках.
Миллионеров и миллиардеров не много.
А нас много обманутых. Теперь всю жизнь на кого то будем работать - ишачить. На соей земле.
Вот я казах и мои дети и внуки будут работать на китайцев. Всё что могли продали.
А наши деды кровь проливали за это.
Сколько полегло казахов от рук жонгаров.
Частная собственность -всё закон.
И мы будем работать официантами, сторожами, уборщицами. На других меншинств.
Слава политике 01.
Самое главное все дети и зятья в книге форбс.
Даже не миллионеры.
Подрят миллиардеры.
Цитата: Hairless от 24.01.2019 13:46:58
Я соглашусь с этим, если кто-нибудь покажет страну, которая за последние 50 лет в результате госпереворота, поддержанного "демократическими странами", стала богатой.
Я соглашусь с этим, если кто-нибудь покажет страну, которая за последние 50 лет в результате госпереворота, поддержанного "демократическими странами", стала богатой.
Сингапур
Антибиотик 24.01.2019 в 14:17:58 # 710082
Цитата: Маке0912 от 24.01.2019 13:57:03]
Нет никой демократии - есть цели.
Всё таки прав был Маркс, Энгельс ,Ленин, Сталин.
Мы сейчас поняли это.Капитализм всевышнее зло.
Один должен супер. Миллион должен на него работать.
Все ископаемые и весь большой бизнес в одних руках.
Миллионеров и миллиардеров не много.
А нас много обманутых. Теперь всю жизнь на кого то будем работать - ишачить. На соей земле.
Вот я казах и мои дети и внуки будут работать на китайцев. Всё что могли продали.
А наши деды кровь проливали за это.
Сколько полегло казахов от рук жонгаров.
Частная собственность -всё закон.
И мы будем работать официантами, сторожами, уборщицами. На других меншинств.
Слава политике 01.
Самое главное все дети и зятья в книге форбс.
Даже не миллионеры.
Подрят миллиардеры.
Нет никой демократии - есть цели.
Всё таки прав был Маркс, Энгельс ,Ленин, Сталин.
Мы сейчас поняли это.Капитализм всевышнее зло.
Один должен супер. Миллион должен на него работать.
Все ископаемые и весь большой бизнес в одних руках.
Миллионеров и миллиардеров не много.
А нас много обманутых. Теперь всю жизнь на кого то будем работать - ишачить. На соей земле.
Вот я казах и мои дети и внуки будут работать на китайцев. Всё что могли продали.
А наши деды кровь проливали за это.
Сколько полегло казахов от рук жонгаров.
Частная собственность -всё закон.
И мы будем работать официантами, сторожами, уборщицами. На других меншинств.
Слава политике 01.
Самое главное все дети и зятья в книге форбс.
Даже не миллионеры.
Подрят миллиардеры.
Ты прав брат! Я Русский и полностью тебя поддерживаю! Уже зае#%ло работать на чужую мечту!!!
Цитата: Konstant от 24.01.2019 14:51:41
сингапур противовес есои чтодля того и делался
сингапур противовес есои чтодля того и делался
Ни чего не понял.
Пиши нормально.
есои - это что ?
Цитата: NBE от 24.01.2019 14:42:08
... В том что там сейчас фактический гражданская война, виновата не Америка, а Мадуро и политическая элита страны. Америка просто пользуется ситуацией...
... В том что там сейчас фактический гражданская война, виновата не Америка, а Мадуро и политическая элита страны. Америка просто пользуется ситуацией...
Если вы чего-то не видите - это не значит, что этого нет... Может вы просто мало знаете о предмете разговора? Венесуэлла - лидер по разведанным запасам углеводородов в мире, а Мадуро не дает амерам грабить его страну. Экономический кризис в Венесуэлле рукотворный, не буду говорить, кто его затеял, а то меня будут обвинять в предвзятости...
Цитата: Маке0912 от 24.01.2019 13:57:57
Сингапур
Цитата: Hairless от 24.01.2019 13:46:58
Я соглашусь с этим, если кто-нибудь покажет страну, которая за последние 50 лет в результате госпереворота, поддержанного "демократическими странами", стала богатой.
Я соглашусь с этим, если кто-нибудь покажет страну, которая за последние 50 лет в результате госпереворота, поддержанного "демократическими странами", стала богатой.
Сингапур
Когда там произошел госпереворот? США его поддержали? Или "демократическая Европа" вместе со всем "цивилизованным миром"? Какого авторитарного правителя там свергли?
Цитата: Hairless от 24.01.2019 15:42:31
Когда там произошел госпереворот? США его поддержали? Или "демократическая Европа" вместе со всем "цивилизованным миром"? Какого авторитарного правителя там свергли?
Когда там произошел госпереворот? США его поддержали? Или "демократическая Европа" вместе со всем "цивилизованным миром"? Какого авторитарного правителя там свергли?
и главное, какими полезными природными ресурсами располагает Сингапур ...