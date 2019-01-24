США рассмотрят все варианты действий, если власти Венесуэлы применят силу против оппозиции

Нет никой демократии - есть цели.Всё таки прав был Маркс, Энгельс ,Ленин, Сталин.Мы сейчас поняли это.Капитализм всевышнее зло.Один должен супер. Миллион должен на него работать.Все ископаемые и весь большой бизнес в одних руках.Миллионеров и миллиардеров не много.А нас много обманутых. Теперь всю жизнь на кого то будем работать - ишачить. На соей земле.Вот я казах и мои дети и внуки будут работать на китайцев. Всё что могли продали.А наши деды кровь проливали за это.Сколько полегло казахов от рук жонгаров.Частная собственность -всё закон.И мы будем работать официантами, сторожами, уборщицами. На других меншинств.Слава политике 01.Самое главное все дети и зятья в книге форбс.Даже не миллионеры.Подрят миллиардеры.