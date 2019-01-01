Министр обороны Венесуэлы назвал действия оппозиции государственным переворотом

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danilov 25 Января 2019 в 16:30:58
«Я предупреждаю о государственном перевороте в отношении законной власти, демократии и легитимного президента Николаса Мадуро», – сказал Лопес, передает РИА «Новости».
Напомним, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны, Вашингтон признал его главой государства.
Падрино заявлял, что не признает Гуайдо президентом страны.
Позицию США разделили Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.
Полномочия легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро признали Россия, Китай, Турция, Мексика и Уругвай.
В столице Венесуэлы Каракасе начались ожесточенные столкновения протестующих с полицией, которые сопровождаются взрывами.
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