Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Министр обороны Венесуэлы назвал действия оппозиции государственным переворотом
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Января 2019 в 16:30:58
Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что в стране осуществляется государственный переворот.

«Я предупреждаю о государственном перевороте в отношении законной власти, демократии и легитимного президента Николаса Мадуро», – сказал Лопес, передает РИА «Новости».

Напомним, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны, Вашингтон признал его главой государства.

Падрино заявлял, что не признает Гуайдо президентом страны.

Позицию США разделили Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.

Полномочия легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро признали Россия, Китай, Турция, Мексика и Уругвай.

В столице Венесуэлы Каракасе начались ожесточенные столкновения протестующих с полицией, которые сопровождаются взрывами.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь