Глава венесуэльской оппозиции расценил возможность своего задержания как переворот

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danilov 27 Января 2019 в 01:13:14
"Ходит масса слухов, задержат меня или нет. Если меня задержат, то это будет переворот", - сказал он.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Хуана Гуаидо мятежником в связи с тем, что он объявил себя президентом страны.
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Помпео на Совбезе ООН: Настало время организовать новое правительство Венесуэлы под руководством Гуаидо. США поддерживают Гуаидо, многие решили так же, настало время для остальных определиться - либо вы поддерживаете свободы, либо Мадуро и хаос, который он сеет.
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Банк Англии отказался возвращать венесуэльское золото
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Банк Англии отказал правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом стало известно Bloomberg.
На решение банка Англии повлияла позиция США. В частности, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтонпризывали британскую сторону помочь «отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов».
Джентельмэны же
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Венесуэла не против, если дипломаты Испании покинут страну, заявил Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв - РИА Новости. Венесуэла не приемлет угроз со стороны Испании, заявляющей о возможности признания президентом главы парламента Хуана Гуаидо, заявил президент страны Николас Мадуро на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.
Ранее глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что Мадрид признает Гуаидо временным президентом, если Мадуро не назначит досрочные выборы в Венесуэле.
"Вы не имеете морального права учить Россию, не имеете права ставить ультиматум Венесуэле... Вы с позором поддержали госпереворот в Венесуэле… Никто нам не может угрожать, у Венесуэлы своя дорога, если хотите уйти из Венесуэлы, уходите со своим послом и всеми сотрудниками, нам вы не нужны, нам не нужен шантаж", - заявил Мадуро.
Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США". Статус Гуаидо в качестве временного главы государства также признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.
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Мадуро назвал низкой ценой за переворот предложенные Помпео $20 миллионов
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв - РИА Новости. Предложение госсекретаря США Майка Помпео о выделении 20 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи Венесуэле – это слишком низкая цена за переворот в стране, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Ранее Помпео заявил, что США готовы предоставить Венесуэле гуманитарную помощь на сумму более 20 миллионов долларов на закупку продуктов и лекарств.
"Майк Помпео сказал вчера, что у него есть 20 миллионов долларов, чтобы оказать гуманитарную поддержку новому временному правительству. Я говорю: как дешево, сеньор Помпео, 20 миллионов долларов, это все, что вы можете дать Гуаидо? Что, правда? Вы предлагаете всего лишь 20 миллионов долларов за госпереворот?" - сказал Мадуро.
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Москва, 26 января. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Совет безопасности организации обсудить на экстренном заседании вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы.
Небензя обвинил Вашингтон в попытке осуществления государственного переворота в южноамериканской стране.
«У нас на глазах, бесцеремонно, с нарушением всех норм международного права США осуществляют попытку совершения государственного переворота», — цитирует Небензю РИА Новости.
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Небензя в Совбезе ООН обвинил США в попытке госпереворота в Венесуэле
Российский дипломат отметил, что Венесуэла не представляет угрозы для мировой безопасности, как это пытаются представить США, продавившие обсуждение своей повестки на заседании Совбеза ООН.
Небензя подчеркнул, что угрозу представляют действия США, направленные на свержение легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее власти Испании, Франции и Германии объявили, что вслед за США поддержат Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой Венесуэлы, если президент Мадуро не объявит о проведении новых выборов в течение восьми дней, напоминает «Взгляд».
В субботу американские СМИ сообщили, что вице-президент США Майк Пенс звонил Хуану Гуаидо перед тем, как оппозиционер решился объявить себя врио президента Венесуэлы.
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Американские дипломаты отказались покидать Венесуэлу до вечера субботы по приказу президента Николаса Мадуро
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Правительство Венесуэлы потребовало американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.
Несколько дипломатов все-таки покинули страну, однако в Вашингтоне заявили, что правительство США не будет закрывать посольство полностью.
Ряд источников передает, что правительство Мадуро может отрезать американскому посольству электричество и газ.
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народа"
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Франция призывает Каракас соблюдать права Нацассамблеи, в том числе принцип иммунитета, и прекратить "репрессии против народа", заявила в субботу заместитель постпреда Франции при ООН Анна Гёген, выступая на внеочередном заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в Венесуэле.
"Главный приоритет - не что иное как уважение к воле народа. Франция в связи с этим приветствует мужество сотен тысяч людей, принимающих участие в манифестациях на улицах Венесуэлы с 23 января. Как заявил президент (Франции Эммануэль) Макрон, демократия в Венесуэле должна быть восстановлена", - сказала дипломат.
Она также заявила, что Николас Мадуро "должен немедленно объявить об организации новых демократических президентских выборов, свободных и прозрачных, в соответствии с конституционным порядком Венесуэлы, под международным наблюдением".
"Франция призывает венесуэльские власти уважать права Национальной ассамблеи, особенно принцип иммунитета ее членов, и прекратить все репрессивные действия против населения", - добавила Гёген. Зампостпреда также напомнила о "приверженности Франции свободе прессы и защите журналистов, которые должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу".
https://ria.ru/20190126/1549965325.html
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Переворот в Венесуэле 17 лет назад
Небольшой экскурс в историю, так сказать.
Попытка государственного переворота в Венесуэле (2002)
Попытка государственного переворота в Венесуэле — неудачный государственный переворот в Венесуэле 11 апреля 2002 года. Реформы нового президента Венесуэлы Уго Чавеса вызвали значительное недовольство среди деловой элиты страны и зажиточных слоёв населения. В результате переворота к власти пришло временное правительство во главе с Педро Кармона Эстанга, который распустил национальный парламент, Верховный суд и приостановил Конституцию страны. Временное правительство не пользовалось поддержкой большинства вооружённых сил и впоследствии охрана президента Чавеса без кровопролития захватила президентский дворец Мирафлорес, что привело к свержению путча и возвращению к власти Уго Чавеса. Государственный переворот длился всего 47 часов, и был поддержан США и Чили, но не был признан ни одной из остальных стран Латинской Америки[1].
Один в один спустя 17 лет. Правда сейчас США, наученные опытом, сперва устроили Мадуро серьезную экономическую блокаду, отрезали от денег и т.д.
P.S. США, в принципе, никогда не оставит Центральную или Южную Америку в покое.
См. доктрина Монро от 1823 года.
Это ихний огород, и копаться в нем они будут сами.
С одной стороны, жалко всех этих Педро и т.д., но с соседями им не повезло, и тут уже ничего не поделаешь.
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Мадуро: Мне позвонил Путин и сказал о поддержке России. Я ответил, что это масштабная провокация империалистов из США. Это безумный Дональд Трамп возомнил себя мировым полицейским. Я сказал в трубку: у нас стальные нервы, спокойствие и здравый смысл!
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Происходящее в Венесуэле еще раз подтверждает: современный мир устроен просто - либо у тебя есть ядерная бомба, либо США делают из тебя Мадуро
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