США разочарованы результатами "продвижения демократии" в России

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danilov 27 Января 2019 в 21:34:23
Аналитики подчеркнули, что в последние годы неоднократно акцентировали внимание на неудовлетворительных результатах этой работы "в таких стратегически важных зонах, как Египет и Россия". В документе не приводятся конкретные причины неудачи, поскольку для их выявления нужно проводить специальное исследование.
"Поддержка Западом групп гражданского общества, стоявших за "цветными революциями" в Грузии, Киргизии и на Украине, привела к тому, что Россия стала противодействовать попыткам "распространения демократии", — отмечается в докладе.
При этом Россия по итогам 2018 года оказалась первой по объему средств, выделенных американским "Национальным фондом в поддержку демократии" (NED), деятельность которого признана нежелательной в РФ с 2015 года. Размер грантовой программы составил $6,3 млн, на втором месте Куба ($5,8 млн), на третьем — Китай ($5,7 млн).
Аналитики констатировали общий кризис в области "продвижения демократии" по всей планете, поскольку идеализированный образ США стал терять былую привлекательность.
"По мнению некоторых экспертов, былая эффективность продвижения либеральной демократии обуславливалась тем, что многие наблюдатели по всему миру видели в Соединенных Штатах пример правительства, под руководством которого они и сами хотели бы жить, однако эту "американскую модель" омрачили проблемы, существующие внутри демократической системы США", — посетовали авторы доклада.
Потеря влияния США, полагают эксперты, может привести к продвижению "постдемократических моделей" отношений власти и общества, таких как китайский "авторитарный капитализм".
https://ruposters.ru/news/21-01-2019/razocharovani-rezultatami-prodvizheniya-demokratii
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