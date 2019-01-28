«Вместо блокады Ленинграда, обсудите, фрау, гуманную сдачу Берлина в 45-м»

Будет речь о Гмтлере - можно спросить точку зрения по этой теме. В ее статье речь о другом. Аппелировать тезисом " а зато Гитлер ваш - редиска" значит, что культура полемики ниже плинтуса. Впрочем, в роспропаганде почти все такого качества.

Народ- то непривередливый, схавает, возмутится, оскорбится со всеми вытекающими. Оскорбляться и ненавидеть завсегда пожалуйста.

А по поводу проведения парада к годовщине снятия блокады действительно долбоебизм.