«Вместо блокады Ленинграда, обсудите, фрау, гуманную сдачу Берлина в 45-м»

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danilov 28 Января 2019 в 15:31:52
Напомним, несколько дней назад Бигальке опубликовала в издании Süddeutsche Zeitung статью под названием «Москва злоупотребляет памятью Ленинграда». По мнению журналистки, 75-я годовщина снятия блокады Ленинграда празднуется так, «как будто жертвы блокады отдали свои жизни ради победы русского народа». Далее автор рассуждает о том, что «российские историки должны были значительно раньше начать споры о том, можно ли было вообще предотвратить катастрофу», напоминая о кощунственном опросе телеканала «Дождь» — «стоило ли удерживать город, жертвуя сотнями тысяч жизней?».
«Поскольку Бигальке рассуждает о гуманности и справедливости, мне хочется задать ей вопрос — а не было ли гуманно со стороны немецких властей сдать Берлин в апреле 1945 года, чтобы предотвратить убийство сотен тысяч граждан Германии? Вместо блокады Ленинграда, обсудите, фрау Бигальке, гуманную сдачу Берлина. В вашу голову не приходили подобные мысли? Или такие высказывания в Германии являются табу?» — задался вопросами Гарри Мурей.
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Правозащитник напомнил воззвание военного преступника Гитлера к солдатам вермахта 14 апреля 1945 года: «Если в ближайшие дни и часы каждый из вас выполнит свой долг перед Отечеством, то мы остановим и разобьём азиатские орды у ворот Берлина. Мы предвидели этот удар и противопоставили ему фронт невиданной мощи. Берлин останется немецким».
«Иными словами, ни о каком гуманизме, пощаде жителей германской столицы — стариков, женщин и детей — у нацистов и не было речи, — продолжил Мурей. — Гражданских лиц, проживающих в Берлине, Гитлер сознательно не эвакуировал вглубь страны, а такая возможность была в отличие от ленинградцев. В итоге за неделю в столице рейха погибло свыше 125 тыс. мирных граждан. Интересна такая тема фрау Бигальке? Думаю, что нет, поскольку тема противоречит как её личным взглядам, так и взглядам существенного процента проживающих в Германии граждан».
https://eadaily.com/ru/news/2019/01/28/vmesto-blokady-leningrada-obsudite-frau-gumannuyu-sdachu-berlina-v-45-m
Комментарии, по рейтингу, по дате
Будет речь о Гмтлере - можно спросить точку зрения по этой теме. В ее статье речь о другом. Аппелировать тезисом " а зато Гитлер ваш - редиска" значит, что культура полемики ниже плинтуса. Впрочем, в роспропаганде почти все такого качества.
Народ- то непривередливый, схавает, возмутится, оскорбится со всеми вытекающими. Оскорбляться и ненавидеть завсегда пожалуйста.
А по поводу проведения парада к годовщине снятия блокады действительно долбоебизм.
Народ- то непривередливый, схавает, возмутится, оскорбится со всеми вытекающими. Оскорбляться и ненавидеть завсегда пожалуйста.
А по поводу проведения парада к годовщине снятия блокады действительно долбоебизм.
А по поводу проведения парада к годовщине снятия блокады действительно долбоебизм.А как вы предлагаете провести этот день? Просто забыть, горевать? Снятие блокады для ленинградцев равносильно победе и проведение парада правильное решение. Вы еще скажите что мы должны попросить прощенье перед немцами, за то что они на нас напали... Хоть не любите совок и коммунизм, но к своим предекам, которые умирали за нас относитесь с уважением!
Тоже долбаебизм ????