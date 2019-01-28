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Империя зла
«Вместо блокады Ленинграда, обсудите, фрау, гуманную сдачу Берлина в 45-м»
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danilov 28 Января 2019 в 15:31:52
Вместо словоблудия о блокаде Ленинграда немецкой журналистке стоит порассуждать о «гуманной сдаче Берлина» в апреле 1945 года. Такое мнение корреспонденту EADaily высказал президент Европейского информационного центра по правам человека (Австрия) Гарри Мурей, комментируя скандальную статью Зильке Бигальке.

Напомним, несколько дней назад Бигальке опубликовала в издании Süddeutsche Zeitung статью под названием «Москва злоупотребляет памятью Ленинграда». По мнению журналистки, 75-я годовщина снятия блокады Ленинграда празднуется так, «как будто жертвы блокады отдали свои жизни ради победы русского народа». Далее автор рассуждает о том, что «российские историки должны были значительно раньше начать споры о том, можно ли было вообще предотвратить катастрофу», напоминая о кощунственном опросе телеканала «Дождь» — «стоило ли удерживать город, жертвуя сотнями тысяч жизней?».

«Поскольку Бигальке рассуждает о гуманности и справедливости, мне хочется задать ей вопрос — а не было ли гуманно со стороны немецких властей сдать Берлин в апреле 1945 года, чтобы предотвратить убийство сотен тысяч граждан Германии? Вместо блокады Ленинграда, обсудите, фрау Бигальке, гуманную сдачу Берлина. В вашу голову не приходили подобные мысли? Или такие высказывания в Германии являются табу?» — задался вопросами Гарри Мурей.

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Правозащитник напомнил воззвание военного преступника Гитлера к солдатам вермахта 14 апреля 1945 года: «Если в ближайшие дни и часы каждый из вас выполнит свой долг перед Отечеством, то мы остановим и разобьём азиатские орды у ворот Берлина. Мы предвидели этот удар и противопоставили ему фронт невиданной мощи. Берлин останется немецким».

«Иными словами, ни о каком гуманизме, пощаде жителей германской столицы — стариков, женщин и детей — у нацистов и не было речи, — продолжил Мурей. — Гражданских лиц, проживающих в Берлине, Гитлер сознательно не эвакуировал вглубь страны, а такая возможность была в отличие от ленинградцев. В итоге за неделю в столице рейха погибло свыше 125 тыс. мирных граждан. Интересна такая тема фрау Бигальке? Думаю, что нет, поскольку тема противоречит как её личным взглядам, так и взглядам существенного процента проживающих в Германии граждан».

https://eadaily.com/ru/news/2019/01/28/vmesto-blokady-leningrada-obsudite-frau-gumannuyu-sdachu-berlina-v-45-m
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  Zoggyla 28.01.2019 в 15:35:36   # 710379
Одним словом - с-с-сучка!
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  walker 28.01.2019 в 15:48:57   # 710383

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  NBE 28.01.2019 в 16:12:42   # 710385
Quote:
А по поводу проведения парада к годовщине снятия блокады действительно долбоебизм.
А как вы предлагаете провести этот день? Просто забыть, горевать? Снятие блокады для ленинградцев равносильно победе и проведение парада правильное решение. Вы еще скажите что мы должны попросить прощенье перед немцами, за то что они на нас напали... Хоть не любите совок и коммунизм, но к своим предекам, которые умирали за нас относитесь с уважением!
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  строитель 28.01.2019 в 16:29:25   # 710388
walker 28.01.2019 в 15:48:57 # 710383

Тоже долбаебизм ????


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  СССР 28.01.2019 в 16:39:06   # 710389
Не здоровые у вас понятия, Волкер
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