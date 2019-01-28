США предъявили официальные обвинения китайской компании Huawei в промышленном шпионаже

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danilov 29 Января 2019 в 14:23:43
Исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер в ходе пресс-конференции рассказал, что обвинения выдвинуты против самой компании, ее дочерних предприятий Huawei Device USA и Skycom, а также против Мэн Ваньчжоу - финансового директора Huawei и дочери основателя Huawei. В свою очередь глава ФБР Кристофер Рей уточнил, что обвинения не касаются руководства КНР.
Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде в декабре 2018 года по запросу США. В настоящее время Вашингтон добивается ее выдачи. После ее ареста в Китае были арестованы несколько граждан Канады, еще одного канадца приговорили к смертной казни в Даляне.
С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война: страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. США уже ввели дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на сумму в 250 миллиардов долларов. Китай ответил аналогичными пошлинами для американских товаров на сумму в 110 миллиардов долларов. Главы стран встретились и провели торговые переговоры во время саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе; Пекин пошел на уступки Вашингтону.
Lenta.ru
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