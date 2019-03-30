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Империя зла
США будут рассматривать развертывание ВС других стран в Венесуэле как прямую угрозу миру
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danilov 30 Марта 2019 в 17:54:31
"Мы решительно предостерегаем стороны, находящиеся за пределами Западного полушария, от развертывания военных сил и средств в Венесуэле или в других частях полушария с целью проведения или расширения военных операций. Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе", - сказал Болтон.

По его словам, вашингтонская администрация "осуждает продолжающееся использование [венесуэльским лидером] Николасом Мадуро иностранных военнослужащих в попытке удержаться у власти, включая ввод российских войск и техники в Венесуэлу".

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6274976
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 30.03.2019 в 18:26:26   # 716234
Утретесь в Венесуэле, как в Сирии утерлись.
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  sergei55 30.03.2019 в 20:47:19   # 716244
ТВАРЬЕ
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  русо 30.03.2019 в 21:18:47   # 716247
Россия молодец. Урааа Россия
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