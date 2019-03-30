США будут рассматривать развертывание ВС других стран в Венесуэле как прямую угрозу миру
danilov 30 Марта 2019 в 17:54:31
"Мы решительно предостерегаем стороны, находящиеся за пределами Западного полушария, от развертывания военных сил и средств в Венесуэле или в других частях полушария с целью проведения или расширения военных операций. Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе", - сказал Болтон.
По его словам, вашингтонская администрация "осуждает продолжающееся использование [венесуэльским лидером] Николасом Мадуро иностранных военнослужащих в попытке удержаться у власти, включая ввод российских войск и техники в Венесуэлу".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6274976