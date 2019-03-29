Корабли НАТО вошли в Черное море

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danilov 01 Апреля 2019 в 09:41:00
Посольство Канады в Украине сообщило, что представители НАТО во время визита в Украину проведут совместные учения с военными ВМС.
Фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток,
– говорится в сообщении.
Так же в соцсети появилось видео с палубы одного из группы кораблей НАТО.
Капитаны кораблей во время пребывания в Одессе проведут встречу с военными Вооруженных сил Украины и будут работать с моряками ВМС. Кроме того, на борту кораблей будут организовывать экскурсии, на которые могут прийти все желающие.
Корабли также примут участие в учениях "PASSEX" совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения совместимости с судами Альянса и государств-партнеров.
В России отреагировали – корабли военно-морского флота России начали слежку за группой из трех фрегатов НАТО.
Наблюдения за действиями военных кораблей НАТО осуществляют кораблями ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков",
– отметили в российском национальном центре управления обороной.
Это уже будет второй заход кораблей НАТО в Одессу. Утром 25 февраля ракетный эсминец ВМС США USS Donald Cook вошел в Одесский морской торговый порт Боевой корабль США вошел в порт Одессы: фото и видео . Корабль пробыл в городе три дня. Целью мероприятия корабля в Украине было укрепление взаимодействия с партнерами по НАТО и "проведение операции по обеспечению безопасности на море и повышению стабильности в этом регионе".
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