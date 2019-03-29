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Империя зла
Китай передал правительству Венесуэлы партию предметов первой необходимости
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danilov 01 Апреля 2019 в 10:15:14
Каракас, 30 марта /Синьхуа/ -- Партия предметов первой необходимости из лекарств и медицинских расходных материалов, предоставленная китайским правительством, в пятницу была доставлена в международный аэропорт в венесуэльской столице Каракасе, где посол КНР в Венесуэле Ли Баожун передал ее правительству Венесуэлы.

Как заявил Ли Баожун на церемонии передачи помощи, Китай и Венесуэла являются искренними друзьями, которые доверяют друг другу, а также партнерами по взаимовыигрышному сотрудничеству. Неуклонно углубляется двустороннее политическое взаимодоверие, лидеры двух государств достигли важного консенсуса по вопросу выведения на новую ступень китайско-венесуэльских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

По его словам, Китай и Венесуэла уважает друг друга, сотрудничество между двумя странами приносит выгоду населению. Китайская сторона убеждена, что народ Венесуэлы способен достичь мирного и стабильного развития страны, а также готова продолжать играть конструктивную роль, чтобы оказать Каракасу посильную поддержку и помощь.

Поблагодарив китайское правительство за предоставление венесуэльскому населению предметов первой необходимости, представитель правительства южноамериканского государства сказал, что Венесуэла намерена в дальнейшем укреплять деловое сотрудничество с Китаем в различных областях и активно реализовать договоренности, достигнутые между лидерами двух стран.

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Завываний Помпео по этому поводу пока не слышно. Втихаря охреневает.
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