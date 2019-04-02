В США вспоминают Сару Уилсон

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danilov 02 Апреля 2019 в 10:13:39
"Привет, меня зовут Сара Уилсон.
Полиция утверждает, что в прошлом году, во время проверки на дороге, я выхватила пистолет и выстрелила себе в рот в то время, когда мои руки были скованы наручниками за моей спиной. И хотя офицеры носили на себе камеры, их департамент утверждает, что они были "отключены" в то время, когда я стреляла в себя. Несмотря на свидетеля, говорящего что полиция стреляла в меня, расследование моей смерти было закрыто и никто из офицеров не был обвинён. И это правосудие?"
https://www.reddit.com/r/Bad_Cop_No_Donut/comments/b7nem5/never_forget_sarah_wilson/
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