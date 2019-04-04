Очередные санкции

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danilov 04 Апреля 2019 в 16:37:52
Блокировка активов может коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ или Россельхозбанка - законопроект о санкциях в Конгрессе США
Предложенный Конгрессу США законопроект предлагает блокировку активов "высокопоставленных политиков и олигархов" РФ и запрет на въезд в США
Законопроект в Конгрессе США предлагает ввести новые санкции до подтверждения, что РФ не вмешивалась в выборы в США минимум 2 цикла подряд - документ
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