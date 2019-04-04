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Империя зла
Очередные санкции
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danilov 04 Апреля 2019 в 16:37:52
Новый законопроект в Конгрессе США по санкциям предполагает блокировку активов одного из четырех крупнейших российских банков

Блокировка активов может коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ или Россельхозбанка - законопроект о санкциях в Конгрессе США

Предложенный Конгрессу США законопроект предлагает блокировку активов "высокопоставленных политиков и олигархов" РФ и запрет на въезд в США

Законопроект в Конгрессе США предлагает ввести новые санкции до подтверждения, что РФ не вмешивалась в выборы в США минимум 2 цикла подряд - документ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 04.04.2019 в 17:45:07   # 716640
Вот как фантазия работает
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  старик 04.04.2019 в 19:07:40   # 716650
А как РФ должна доказать свое невмешательство, сказать:"Падлой буду не вмешивалась"? При нынешнем западном "хайли лайкли" вообще невозможны никакие оправдания.
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