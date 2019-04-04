Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой С-400
danilov 04 Апреля 2019 в 16:42:08
"Турция должна выбрать. Она хочет оставаться критически важным партнером в самом успешном военном альянсе в истории или хочет рисковать безопасностью этого партнерства, принимать безрассудные решения, который ставят под угрозу весь альянс", - заявил вице-президент. По его словам, закупка С-400 "представляет большую опасность для НАТО".
Турецкий министр принял участие в круглом столе на тему “НАТО объединяет”, организованном в рамках заседания глав МИД стран-участниц НАТО в Вашингтоне.
«Контракт по С-400 пересмотру не подлежит», - сказал Чавушоглу.