▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Империя зла
Армия Хафтара наступает на Триполи
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 05 Апреля 2019 в 11:44:13
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
строитель
05.04.2019 в 12:07:58
# 716694
Качество дорог в охваченной войной годами стране
поощрить (2)
|
покарать
sergei55
05.04.2019 в 14:04:33
# 716704
а когда Кадафи убивали только военное решение значит было. скоты
поощрить (1)
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь