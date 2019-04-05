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Империя зла
Американка в 61 год родила внучку для сына и его мужа
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danilov 05 Апреля 2019 в 12:46:59
61-летняя американка Сесиль Элидж из штата Небраска выносила и родила ребенка для однополой пары - своего 32-летнего сына и его мужа. Женщина сама захотела выступить в этой непростой роли

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  Кирсан 05.04.2019 в 13:09:54   # 716702
Что не так с людьми?
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  Денис222 05.04.2019 в 13:30:06   # 716703
И снова гомосятина на сайте...
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  МарычЪ 05.04.2019 в 14:10:31   # 716706
"Остановите Землю, я сойду" (автор неизвестен)
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  SVOY 05.04.2019 в 14:12:40   # 716707
Блять, блять, блять
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  Пастафариан 05.04.2019 в 14:33:46   # 716709
Я как понял она родила от мужа ее сына. Вот же бля аж затошнило
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  Walter 05.04.2019 в 14:35:00   # 716710
И все веселятся смеются и поют. Особенно рад гандон с сережками в ушах. Как , ну как такое может воспитать полноценного человека? Который сможет интегрироваться в современное полноценное общество. Да и еще вопрос кто в действительности бабку вы..бал?
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  Пастафариан 05.04.2019 в 15:05:04   # 716714
Цитата: Walter от 05.04.2019 14:35:00
И все веселятся смеются и поют. Особенно рад гандон с сережками в ушах. Как , ну как такое может воспитать полноценного человека? Который сможет интегрироваться в современное полноценное общество. Да и еще вопрос кто в действительности бабку вы..бал?


..... да! дед свечку держал, бляяяя как у них то в голове страшно
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  Джимбо 05.04.2019 в 15:16:17   # 716716
Недоноски и извращенцы. И "это" вот транслирует свои ценности на весь мир
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  bIP6bIC 05.04.2019 в 15:33:20   # 716718
Данилов опять свои "окошки овертона" запускает.
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  Ilya. 05.04.2019 в 16:48:13   # 716720
Писец!!! Что у них в головах происходит?
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  SVOY 05.04.2019 в 17:46:50   # 716727
Засадил мамке своего пидора. Инцест в квадрате.
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  vladtr 05.04.2019 в 17:49:55   # 716728
Маразм крепчает. Больные люди.
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