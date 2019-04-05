Американка в 61 год родила внучку для сына и его мужа

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danilov 05 Апреля 2019 в 12:46:59
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Пастафариан 05.04.2019 в 14:33:46 # 716709
Пастафариан 05.04.2019 в 15:05:04 # 716714
Цитата: Walter от 05.04.2019 14:35:00
И все веселятся смеются и поют. Особенно рад гандон с сережками в ушах. Как , ну как такое может воспитать полноценного человека? Который сможет интегрироваться в современное полноценное общество. Да и еще вопрос кто в действительности бабку вы..бал?
И все веселятся смеются и поют. Особенно рад гандон с сережками в ушах. Как , ну как такое может воспитать полноценного человека? Который сможет интегрироваться в современное полноценное общество. Да и еще вопрос кто в действительности бабку вы..бал?
..... да! дед свечку держал, бляяяя как у них то в голове страшно