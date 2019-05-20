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Империя зла
Крупнейшие американские компании в сфере IT разорвали отношения с Huawei
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едридмадрид 20 Мая 2019 в 14:30:41
Крупнейшие американские компании в сфере информационных технологий вслед за корпорацией Google разорвали бизнес-отношения с китайским производителем гаджетов Huawei. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной этого стал указ президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании.

В частности, производители чипов Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom заявили сотрудникам, что перестают снабжать Huawei своей продукцией вплоть до особого распоряжения. При этом представители компаний отказались от официальных комментариев.

Издание поясняет, что Intel является основным поставщиком серверных чипов для китайской компании, Qualcomm предоставляет процессоры и модемы для смартфонов, Xilinx продает интегральные микросхемы программируемой логики, а Broadcom является поставщиком коммутационных чипов.

19 мая стало известно, что смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google.

Министерство торговли США добавило Huawei и 70 ее филиалов в черный список 16 мая. По мнению представителей США, это решение затруднит продажи некоторых продуктов компании, поскольку она зависит от американских поставщиков.

https://dosug.md/ru/news/1258402/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 20.05.2019 в 20:40:06   # 721090
3я мировая на пороге...
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  андремас 20.05.2019 в 21:12:04   # 721092
Окэй, Хуавей они не будут поставлять.
Тогда Похуей, не запрещено? Не.
Ну и ладно.
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  graf 21.05.2019 в 00:02:28   # 721115
Палка о двух концах. Еще не известно кто больше потеряет в этой войне. Ну не будут они поставлять чипы китайцам... Думаю у них ума хватит заклонировать и наладить производство. И у кого в итоге перестанут закупать 200 миллионов чипов в год??? Думаю для Intel и Qualcomm это наверное половина от всего сбыта. С гуглом тоже решат что нибудь...
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