Немецкий чипмейкер Infineon приостанавливает поставки для Huawei

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едридмадрид 22 Мая 2019 в 14:24:15
Ссылаясь на двух источников, знакомых с этим вопросом, Nikkei рассказал, что решение Infineon о прекращении поставок было принято после того, как на прошлой неделе в четверг администрация Трампа официально объявила о внесении Huawei в торговый чёрный список. Связанные с этим ограничения значительно затруднят для китайской телекоммуникационной фирмы дальнейшее ведение бизнеса с американскими компаниями.
Infineon проведёт встречи на этой неделе с целью обсуждения создавшейся ситуации, сообщил Nikkei, добавив, что пока не ясно, возобновит ли Infineon деловые отношения с Huawei после того, как прояснятся правовые вопросы.
По данным японского ресурса, объём продаж за год продукции Infineon компании Huawei оценивается в $100 млн.
https://3dnews.ru/987737
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