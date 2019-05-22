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Империя зла
Немецкий чипмейкер Infineon приостанавливает поставки для Huawei
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едридмадрид 22 Мая 2019 в 14:24:15
Крупный немецкий производитель микросхем для телекоммуникаций Infineon, последовав примеру американских компаний, приостановил поставки для Huawei, сообщил в понедельник ресурс Nikkei Asian Review.

Ссылаясь на двух источников, знакомых с этим вопросом, Nikkei рассказал, что решение Infineon о прекращении поставок было принято после того, как на прошлой неделе в четверг администрация Трампа официально объявила о внесении Huawei в торговый чёрный список. Связанные с этим ограничения значительно затруднят для китайской телекоммуникационной фирмы дальнейшее ведение бизнеса с американскими компаниями.

Infineon проведёт встречи на этой неделе с целью обсуждения создавшейся ситуации, сообщил Nikkei, добавив, что пока не ясно, возобновит ли Infineon деловые отношения с Huawei после того, как прояснятся правовые вопросы.

По данным японского ресурса, объём продаж за год продукции Infineon компании Huawei оценивается в $100 млн.

https://3dnews.ru/987737
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nekrun 22.05.2019 в 15:17:50   # 721344
И где эта свободная европа? под американской оккупацией, что прикажут то и делают
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  NBE 22.05.2019 в 15:44:39   # 721350
Ничего личного, только политика
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  jumanjiqz 22.05.2019 в 18:40:44   # 721386
Думаю, последуют убытки и падение акции немецкой компании!? А новость случайно не фейковая, кто нить проверял?
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