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Империя зла
Трамп предложил включить решение проблемы с Huawei в торговую сделку с Китаем
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GoodZone 24 Мая 2019 в 12:09:23
Президент США Дональд Трамп предложил включить проблему с китайской компанией Huawei в торговую сделку с Китаем, если она будет достигнута. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Белом доме, передает Politico.
Он отметил, что Huawei – «это нечто очень опасное» «с военной точки зрения и с точки зрения безопасности». «Возможно, что Huawei будет включена в торговую сделку [с Китаем], – в то же время добавил он. – Если мы достигнем сделки, я могу себе представить, что Huawei будет включена в каком-нибудь в виде или в какой-нибудь части торговой сделки».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shy_ric 24.05.2019 в 14:09:11   # 721600
прямым текстом... уступите - оставим Хуавей в покое
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  GoodZone 24.05.2019 в 14:20:19   # 721601
Это стандартная развод схема "работы" англосаксов - создать проблемы партнеру, выбить у партнера то что нужно им, обещая решить проблемы... а вот дальше самое интересное - если англосаксам выгодно "решить" проблемы, то они решают проблему, если не выгодно, то просто забывают о договоренностях - они ведь уже получили то что хотели... Примеров множество.
Просто все уже знают этот развод, кто-то вынужден договариваться, кто-то делает вид что договаривается, а кто-то уже и не договаривается...
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  старик 24.05.2019 в 17:21:30   # 721625
Ясен пень! Для этого пиндосня и устроила вонючую возню вокруг конкурента. Грязная нация, грязная страна!
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  divan 25.05.2019 в 03:40:21   # 721676
Цитата: старик от 24.05.2019 11:21:30
Ясен пень! Для этого пиндосня и устроила вонючую возню вокруг конкурента. Грязная нация, грязная страна!

...Сказал человек из СССР который кроме железного занавеса ничего не видел? ( простите если обидел)
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