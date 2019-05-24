Трамп предложил включить решение проблемы с Huawei в торговую сделку с Китаем

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GoodZone 24 Мая 2019 в 12:09:23
Он отметил, что Huawei – «это нечто очень опасное» «с военной точки зрения и с точки зрения безопасности». «Возможно, что Huawei будет включена в торговую сделку [с Китаем], – в то же время добавил он. – Если мы достигнем сделки, я могу себе представить, что Huawei будет включена в каком-нибудь в виде или в какой-нибудь части торговой сделки».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Просто все уже знают этот развод, кто-то вынужден договариваться, кто-то делает вид что договаривается, а кто-то уже и не договаривается...
Цитата: старик от 24.05.2019 11:21:30
Ясен пень! Для этого пиндосня и устроила вонючую возню вокруг конкурента. Грязная нация, грязная страна!
Ясен пень! Для этого пиндосня и устроила вонючую возню вокруг конкурента. Грязная нация, грязная страна!
...Сказал человек из СССР который кроме железного занавеса ничего не видел? ( простите если обидел)