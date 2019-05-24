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Империя зла
США предложили ввести пошлины против занижающих курсы своих валют стран
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GoodZone 24 Мая 2019 в 12:10:09
Минторг США предложил ввести компенсационные пошлины на товары из стран, которые занижают курсы своих валют по отношению к доллару. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра торговли США Уилбура Росса. «Иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям», – пообещал он. Инициатива ведомства приведет к пересмотру действующих правил начисления компенсационных пошлин для стран, которые манипулируют курсами своих валют.

Новые правила одним из первых может почувствовать на себе Китай, который США не раз призывали к выравниванию курса юаня. Помимо Китая под ударом могут оказаться Япония, Южная Корея, Индия, Германия и Швейцария, отмечает агентство. Все они были включены в «контрольный список» минфина США, в котором отслеживаются интервенции валютного рынка. В начале мая Bloomberg сообщал, что в этом списке может оказаться и Россия.

В середине апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай и Россию за то, что они «играют в игру с девальвацией валют». Тем временем «США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!» — резюмировал он на своей страничке в Twitter.

Само по себе внесение в список минфина не повлечет автоматического повышения пошлин, но может инициировать торговые переговоры с США. Как именно Белый дом намерен рассчитывать ущерб американской экономики от манипуляции валютными курсами, в минторге не пояснили.

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/05/24/802349-poshlini
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 24.05.2019 в 14:33:04   # 721605
что-то слишком много Америки на сайте
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  babki 24.05.2019 в 16:04:05   # 721619
Доллар должен стоить 150 тг по их словам? Или сколько там в России рублей?
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  старик 24.05.2019 в 18:27:01   # 721637
Не переварит эта грязная страна пол мира. Подавится.
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