США предложили ввести пошлины против занижающих курсы своих валют стран

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GoodZone 24 Мая 2019 в 12:10:09
Новые правила одним из первых может почувствовать на себе Китай, который США не раз призывали к выравниванию курса юаня. Помимо Китая под ударом могут оказаться Япония, Южная Корея, Индия, Германия и Швейцария, отмечает агентство. Все они были включены в «контрольный список» минфина США, в котором отслеживаются интервенции валютного рынка. В начале мая Bloomberg сообщал, что в этом списке может оказаться и Россия.
В середине апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай и Россию за то, что они «играют в игру с девальвацией валют». Тем временем «США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!» — резюмировал он на своей страничке в Twitter.
Само по себе внесение в список минфина не повлечет автоматического повышения пошлин, но может инициировать торговые переговоры с США. Как именно Белый дом намерен рассчитывать ущерб американской экономики от манипуляции валютными курсами, в минторге не пояснили.
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/05/24/802349-poshlini
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