Huawei не сможет выпускать смартфоны с поддержкой карт microSD

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едридмадрид 24 Мая 2019 в 14:20:54
Одним из последних партнёров компании, разорвавшим с ней связи, стала ассоциация SD Association. Это на практике означает, что Huawei больше не разрешено выпускать продукты, включая смартфоны, со слотами для карт памяти SD или microSD.
Как и большинство других компаний и организаций, SD Association не сделала публичного объявления об этом. Однако внезапное исчезновение имени Huawei из списка компаний-членов ассоциации говорит громче, чем любой пресс-релиз.
С одной стороны, в экосистеме Android наметилась тенденция к отказу от расширения памяти с помощью карт microSD. С другой стороны, она пока не получила поддержки. И слоты для microSD по-прежнему присутствуют даже в дорогих телефонах, где уже нет ещё более древнего 3,5-мм разъёма для наушников. Такое развитие событий ставит под угрозу телефоны Huawei и Honor среднего и начального ценового уровня, так как они обычно поставляются с относительно меньшим объёмом флеш-памяти «из коробки».
Возможно, компания Huawei предчувствовала такое развитие событий, наученная горьким опытом ZTE, и именно поэтому разработала технологию nanoSD (Huawei NM Card). Ей определённо придется наращивать производство и снижать цены на карты nanoSD, чтобы удовлетворить грядущий рост спроса.
https://3dnews.ru/988020
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дааааа лаааадно?! Мы же провели пару лет назад ЭКСПО на тему "Энергия будущего". А соседи "умного" робота и мултяшную ракету показали
сколько кумыс не запрещай - пили и будем пить!
Даун, молодец рассмешил.