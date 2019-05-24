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Империя зла
Huawei не сможет выпускать смартфоны с поддержкой карт microSD
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едридмадрид 24 Мая 2019 в 14:20:54
Вал проблем у Huawei, вызванный решением Вашингтона внести её в «чёрный» список, продолжает нарастать.

Одним из последних партнёров компании, разорвавшим с ней связи, стала ассоциация SD Association. Это на практике означает, что Huawei больше не разрешено выпускать продукты, включая смартфоны, со слотами для карт памяти SD или microSD.

Как и большинство других компаний и организаций, SD Association не сделала публичного объявления об этом. Однако внезапное исчезновение имени Huawei из списка компаний-членов ассоциации говорит громче, чем любой пресс-релиз.

С одной стороны, в экосистеме Android наметилась тенденция к отказу от расширения памяти с помощью карт microSD. С другой стороны, она пока не получила поддержки. И слоты для microSD по-прежнему присутствуют даже в дорогих телефонах, где уже нет ещё более древнего 3,5-мм разъёма для наушников. Такое развитие событий ставит под угрозу телефоны Huawei и Honor среднего и начального ценового уровня, так как они обычно поставляются с относительно меньшим объёмом флеш-памяти «из коробки».

Возможно, компания Huawei предчувствовала такое развитие событий, наученная горьким опытом ZTE, и именно поэтому разработала технологию nanoSD (Huawei NM Card). Ей определённо придется наращивать производство и снижать цены на карты nanoSD, чтобы удовлетворить грядущий рост спроса.

https://3dnews.ru/988020
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  Даун 24.05.2019 в 14:47:09   # 721609
Хорошо что мы только лепешки производим
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  Dragon 24.05.2019 в 15:02:12   # 721612
Цитата: Даун от 24.05.2019 08:47:09
Хорошо что мы только лепешки производим


Дааааа лаааадно?! Мы же провели пару лет назад ЭКСПО на тему "Энергия будущего". А соседи "умного" робота и мултяшную ракету показали
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  Skype 25.05.2019 в 00:13:42   # 721660
Да лично как то по Хуавею
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  divan 25.05.2019 в 03:46:35   # 721678
Цитата: Даун от 24.05.2019 08:47:09
Хорошо что мы только лепешки производим

сколько кумыс не запрещай - пили и будем пить!
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  Маке0912 25.05.2019 в 23:34:52   # 721731
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