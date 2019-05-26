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Империя зла
Каждый за себя
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danilov 26 Мая 2019 в 13:37:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 26.05.2019 в 14:12:12   # 721766
Я рад, что бодаются Трамп и Си, думаю что Трамп обломает зубы свои поганые.
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  Ал 26.05.2019 в 16:15:04   # 721769
Quote:
Комментарий закреплен пользователем Константин Сёмин
Arkadiy Arsentev
21 час назад
Опять во всём виноват запад.... ты про своих кремлевских кураторов раскажи.... на сколько милиардов $ недвижимости/яхт/самолетов/вилл/дворцов... и сколько денег лежит в их банках и прочих "инвестициях" ...
103

Mike Kenwood
19 часов назад (изменено)
Вы навальнята/оппозиционеры реально зомбированные.
В ролике речь о том, что мир на грани очередного экономического кризиса. Ролик НЕ ПРО КРЕМЛЬ ЕПТЕЛЬ. А о мировой проблеме. Вы в ролике о котятах, тоже кремль видите?
"Опять во всём запад виноват" - а что не виноват? Это Россия вводит санкции против Huawei?
Вы, Аркадий вообще ролик смотрели, головой думали когда смотрели? Или как обычно у ваших, навесили ярлык "агент Кремля" и пишете даже не смотря и не думая? Судя по комментарию так и было. Не удивительно, что ваш коммент закрепили - типичный, блин, представитель)))
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  Dragon 26.05.2019 в 16:40:09   # 721776
Цитата: Ал от 26.05.2019 10:15:04
Quote:
Комментарий закреплен пользователем Константин Сёмин
Arkadiy Arsentev
21 час назад
Опять во всём виноват запад.... ты про своих кремлевских кураторов раскажи.... на сколько милиардов $ недвижимости/яхт/самолетов/вилл/дворцов... и сколько денег лежит в их банках и прочих "инвестициях" ...
103

Mike Kenwood
19 часов назад (изменено)
Вы навальнята/оппозиционеры реально зомбированные.
В ролике речь о том, что мир на грани очередного экономического кризиса. Ролик НЕ ПРО КРЕМЛЬ ЕПТЕЛЬ. А о мировой проблеме. Вы в ролике о котятах, тоже кремль видите?
"Опять во всём запад виноват" - а что не виноват? Это Россия вводит санкции против Huawei?
Вы, Аркадий вообще ролик смотрели, головой думали когда смотрели? Или как обычно у ваших, навесили ярлык "агент Кремля" и пишете даже не смотря и не думая? Судя по комментарию так и было. Не удивительно, что ваш коммент закрепили - типичный, блин, представитель)))


Нахуя это тут?! Кому это надо? Разьве что, тебе плотят за говно всякого вида и везде?! Ну расскажи тут титусянам, кому и для чего ты тут высрал эту хуйню?!
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  Ал 26.05.2019 в 16:43:32   # 721777
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  Dragon 26.05.2019 в 17:11:15   # 721784
Цитата: Ал от 26.05.2019 10:43:32
Цитата: Dragon от 26.05.2019 10:40:09
Как очевидно, средним умам типа тебя этого все равно не понять, но все равно попробую:
https://folklor.academic.ru/2137/Это_не_для_средних_умов...


Бонакон, на стирку портков успеваешь заработать?


Нахуя нам свой фамильный титул всё суешь?! Ты еще фамильный герб с печатью покажи народу, похвастайся достижением предков!!!
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  Ал 26.05.2019 в 17:24:24   # 721786
Цитата: Dragon от 26.05.2019 11:11:15

Бонакон, достижениями "совковых" предков до сих пор даже ты пользуешься. Более того, отказавшись от них ты даже в эфир не сможешь выйти.
Достижения же современников оказались недолговечны. Может, подскажешь, почему?
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  Dragon 26.05.2019 в 17:28:58   # 721788
Ты говномет-мАл граф Бонаконский теперь? Или герцог говномет-мАл Бонаконский?! Герб и фамильную печать вашу титусяне уже увидели!!!
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  Ал 26.05.2019 в 17:33:38   # 721789
Цитата: Dragon от 26.05.2019 11:28:58
Ты говномет-мАл граф Бонаконский теперь? Или герцог говномет-мАл Бонаконский?!
Убогий, какая разница для меня, какой из них в сочетании с "гербом" тебе больше подходит?
Все равно ты из за своей упоротости другой выберешь.


Кстати, твои свежие высеры - это проявление мазохизма или попросту появилось желание помыться?
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