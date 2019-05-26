Каждый за себя

Комментарий закреплен пользователем Константин Сёмин

Arkadiy Arsentev

21 час назад

Опять во всём виноват запад.... ты про своих кремлевских кураторов раскажи.... на сколько милиардов $ недвижимости/яхт/самолетов/вилл/дворцов... и сколько денег лежит в их банках и прочих "инвестициях" ...

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Mike Kenwood

19 часов назад (изменено)

Вы навальнята/оппозиционеры реально зомбированные.

В ролике речь о том, что мир на грани очередного экономического кризиса. Ролик НЕ ПРО КРЕМЛЬ ЕПТЕЛЬ. А о мировой проблеме. Вы в ролике о котятах, тоже кремль видите?

"Опять во всём запад виноват" - а что не виноват? Это Россия вводит санкции против Huawei?

Вы, Аркадий вообще ролик смотрели, головой думали когда смотрели? Или как обычно у ваших, навесили ярлык "агент Кремля" и пишете даже не смотря и не думая? Судя по комментарию так и было. Не удивительно, что ваш коммент закрепили - типичный, блин, представитель)))