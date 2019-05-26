МВД Германии нажимает на мессенджеры

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danilov 26 Мая 2019 в 13:48:31
Шокированный
Создатели WhatsApp и Threema, мессенджеров с шифрованием прямо на пользовательских устройствах, уже высказали своё неприятие планов министерства. Министерство, в свою очередь, аргументирует, что «свобода пользования криптографией» (должна) «быть совместимой с неотъемлемыми потребностями правоохранительных органов».
https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/horst-seehofer-will-messengerdienste-zum-entschluesseln-zwingen-a-1269121.html
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