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Империя зла
Обострение ситуации на севере Косова
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danilov 29 Мая 2019 в 12:25:59
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Temka
29.05.2019 в 13:03:03
# 722052
на то они и Албанцы...
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Пермяк
29.05.2019 в 13:19:42
# 722055
Не в албанцах дело, просто США натягивают уздечку, демонстрируют свои возможности по дестабилизации мира в сердце Европы.
В разгар торговой войны и в предверии следующей фазы, очень важно держать на коротком поводке своих вассалов.
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