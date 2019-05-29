Huawei подаёт в суд на власти США

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danilov 29 Мая 2019 в 17:10:39
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В соответствии с иском, который подан в окружной суд по Восточному округу Техаса, представители Huawei оспаривают не решение администрации США включить компанию в черный список, а само по себе положение закона, которое позволило это сделать, сообщает CNBC.
Юристы китайской компании считают, что раздел 889 Закона о национальной обороне (NDAA) противоречит Конституции США, поскольку позволяет накладывать ограничения на юридических лиц безо всяких объяснений. В Huawei считают, что в соответствии с основным законом Соединенных Штатов имеют право на защиту.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/05/2019/5cee0c2d9a794711bc608c38?from=newsfeed
В соответствии с иском, который подан в окружной суд по Восточному округу Техаса, представители Huawei оспаривают не решение администрации США включить компанию в черный список, а само по себе положение закона, которое позволило это сделать, сообщает CNBC.
Юристы китайской компании считают, что раздел 889 Закона о национальной обороне (NDAA) противоречит Конституции США, поскольку позволяет накладывать ограничения на юридических лиц безо всяких объяснений. В Huawei считают, что в соответствии с основным законом Соединенных Штатов имеют право на защиту.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/05/2019/5cee0c2d9a794711bc608c38?from=newsfeed