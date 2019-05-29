Huawei подаёт в суд на власти США

который подан в окружной суд по Восточному округу Техаса

...В соответствии с иском,, представители HuaweiЮристы китайской компании считают, что раздел 889 Закона о национальной обороне (NDAA) противоречит Конституции США, поскольку позволяет накладывать ограничения на юридических лиц безо всяких объяснений. В Huawei считают, что в соответствии с основным законом Соединенных Штатов имеют право на защиту....Подробнее на РБК: