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Империя зла
Китай угрожает лишить США редкоземельных металлов
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danilov 30 Мая 2019 в 10:48:29
Китай на полном серьезе, через правительственное издание Синьхуа, угрожает перекрыть американским компаниям доступ к редкоземельным элементам:

"Ведя торговую войну против Китая, Соединенные Штаты рискуют потерять поставки материалов, которые жизненно необходимы для поддержания американской технологической мощи.

Китай производит большинство редкоземельных металлов в мире - то есть химических элементы, которые обладают магнитными и люминесцентными свойствами и используются в ряде потребительских товаров и электронике."

http://www.xinhuanet.com/english/2019-05/29/c_138097845.htm

Об этом же пишет главред китайского издания Global Times:

"Исходя из того, что я знаю, Китай серьезно рассматривает вопрос об ограничении экспорта редкоземельных элементов в США. Китай может также принять другие контрмеры в будущем."

https://twitter.com/HuXijin_GT/status/1133355585506668551
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  Пермяк 30.05.2019 в 11:15:52   # 722225
Прогнозируемо...
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  arhar 30.05.2019 в 12:28:22   # 722232
Основной потребитель этих металлов сам китай. Я бы даже сказал-поглотитель...
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  старик 30.05.2019 в 12:44:36   # 722239
Бей америкосов!
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  Dragon 30.05.2019 в 12:58:14   # 722242
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