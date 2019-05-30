Китай угрожает лишить США редкоземельных металлов

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danilov 30 Мая 2019 в 10:48:29
"Ведя торговую войну против Китая, Соединенные Штаты рискуют потерять поставки материалов, которые жизненно необходимы для поддержания американской технологической мощи.
Китай производит большинство редкоземельных металлов в мире - то есть химических элементы, которые обладают магнитными и люминесцентными свойствами и используются в ряде потребительских товаров и электронике."
http://www.xinhuanet.com/english/2019-05/29/c_138097845.htm
Об этом же пишет главред китайского издания Global Times:
"Исходя из того, что я знаю, Китай серьезно рассматривает вопрос об ограничении экспорта редкоземельных элементов в США. Китай может также принять другие контрмеры в будущем."
https://twitter.com/HuXijin_GT/status/1133355585506668551
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Цитата: старик от 30.05.2019 06:44:36
Бей америкосов!
Бей америкосов!
Не заебешься махать, старый?!