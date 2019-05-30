 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Им можно
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Мая 2019 в 10:52:05
Французский чернокожий рэпер Ник Конрад выпустил клип "Я трахаю Францию, я сжигаю Францию". В клипе он насилует и убивает белую женщину, символизирующую Францию.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 30.05.2019 в 11:43:24   # 722228
Потому что он ЧЕРНЫЙ.
поощрить | покарать
  Yerla 30.05.2019 в 11:53:21   # 722229
мдя .. хдеж белые националисты Франции ? неужто тупо сыкуют .. давноб сняли "вторую версию клипа" .. хде этому "черному" пихают шонить в его чОрный сад ну и песню какуюнить поют ..
поощрить (3) | покарать
  acid 30.05.2019 в 11:58:45   # 722230
Цитата: Yerla от 30.05.2019 05:53:21
мдя .. хдеж белые националисты Франции ? неужто тупо сыкуют ..

Вы никогда не задумывались почему в Европе не уничтожили концлагеря, а превратили в музей? Их печи не выключили навсегда, поверьте, они просто остыли.
поощрить | покарать
  строитель 30.05.2019 в 12:07:41   # 722231
Цитата: Yerla от 30.05.2019 05:53:21
мдя .. хдеж белые националисты Франции ? неужто тупо сыкуют .. давноб сняли "вторую версию клипа" .. хде этому "черному" пихают шонить в его чОрный сад ну и песню какуюнить поют ..

Европейцы снимают свои клипы

https://m.lenta.ru/news/2019/03/15/vid_shoot/
поощрить | покарать
  старик 30.05.2019 в 12:34:10   # 722234
Ну они действительно трахают Францию.
поощрить (3) | покарать
  Софруджу 30.05.2019 в 12:42:16   # 722237
Когда я был мальцом, я читал "Хижину дяди Тома" и плакал. Но многие сегодняшние вещи превращают нормальных людей в расистов. Вот если бы сейчас поднялись с протестом негры и сняли бы антиклип, как они его по очереди трахают, это было б да. Но, надо полагать, многим неграм этот клип одобряют
поощрить (1) | покарать
  Fototur 30.05.2019 в 13:44:19   # 722246
Цитата: старик от 30.05.2019 06:34:10
Ну они действительно трахают Францию.
Скорее всего речь идёт о беспределе эмигрантов. Эх, прочитать бы правильный перевод песни, только не Гооголём переведённый.
поощрить | покарать
  acid 30.05.2019 в 14:28:53   # 722250
а вот еще один клип который сняли, но на этот раз в СГА, в 60-х
https://cont.ws/@serfilatov/1341031
Посмотрите, впечатляет.
поощрить | покарать
  Alice004 30.05.2019 в 14:42:37   # 722252
Цитата: Fototur от 30.05.2019 07:44:19
Эх, прочитать бы правильный перевод песни, только не Гооголём переведённый.

Google вам вполне сносно переведет. Коряво, но общий смысл будет понятен
поощрить | покарать
  vladtr 30.05.2019 в 16:14:36   # 722260
Ни стыда ни совести, ушлепки озабоченные
. Черти - если одним словом.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь