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danilov 30 Мая 2019 в 10:52:05
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Все мы гости 30.05.2019 в 11:43:24 # 722228
Цитата: Yerla от 30.05.2019 05:53:21
мдя .. хдеж белые националисты Франции ? неужто тупо сыкуют ..
мдя .. хдеж белые националисты Франции ? неужто тупо сыкуют ..
Вы никогда не задумывались почему в Европе не уничтожили концлагеря, а превратили в музей? Их печи не выключили навсегда, поверьте, они просто остыли.
Цитата: Yerla от 30.05.2019 05:53:21
мдя .. хдеж белые националисты Франции ? неужто тупо сыкуют .. давноб сняли "вторую версию клипа" .. хде этому "черному" пихают шонить в его чОрный сад ну и песню какуюнить поют ..
мдя .. хдеж белые националисты Франции ? неужто тупо сыкуют .. давноб сняли "вторую версию клипа" .. хде этому "черному" пихают шонить в его чОрный сад ну и песню какуюнить поют ..
Европейцы снимают свои клипы
https://m.lenta.ru/news/2019/03/15/vid_shoot/
Цитата: старик от 30.05.2019 06:34:10Скорее всего речь идёт о беспределе эмигрантов. Эх, прочитать бы правильный перевод песни, только не Гооголём переведённый.
Ну они действительно трахают Францию.
Ну они действительно трахают Францию.
https://cont.ws/@serfilatov/1341031
Посмотрите, впечатляет.
Цитата: Fototur от 30.05.2019 07:44:19
Эх, прочитать бы правильный перевод песни, только не Гооголём переведённый.
Эх, прочитать бы правильный перевод песни, только не Гооголём переведённый.
Google вам вполне сносно переведет. Коряво, но общий смысл будет понятен
. Черти - если одним словом.