Путин предложил Госдуме приостановить ДРСМД

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 30 Мая 2019 в 16:20:31
Из текста законопроекта следует, что президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора. В документе также отмечается, что закон о приостановлении Россией выполнения ДРСМД в случае его принятия вступит в силу со дня опубликования.
Володин отметил, что в течение часа Совет Госдумы рассмотрит законопроект и определит сроки его рассмотрения, передает РИА «Новости».
Договор был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года.
Ранее в четверг Путин подписал распоряжение о назначении замглавы МИДа Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса приостановки членства России в ДРСМД.
Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. В мае российский лидер призвал развивать вооруженные силы с учетом выхода США из ДРСМД.
При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся аналогичные системы США.
Министр обороны Сергей Шойгу назвал выход США из ДРСМД первым шагом к гонке вооружений.
https://vz.ru/news/2019/5/30/980127.html
Комментарии, по рейтингу, по дате