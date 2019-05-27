В США назвали американский СПГ «молекулами свободы»

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Мая 2019 в 10:32:43
Как заявил замминистра энергетики США Марк Менезес, увеличение объемов экспорта имеет «решающее значение для распространения свободного газа по всему миру». При этом он добавил, что благодаря американскому газу, в США и по всему миру будет «более чистый воздух», передает РИА «Новости».
В свою очередь помощник министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивен Винберг заявил, что увеличение поставок американского газа на мировой рынок необходимо для «обеспечения мира чистой энергией, а также для поддержки энергетической безопасности союзников США по всему миру».
«Это позволяет молекулам американской свободы распространяться по всему миру», – приводятся слова Винберга на сайте министерства.
Напомним, США, продвигающие в ЕС свой СПГ, выступают против проекта «Северный поток – 2».
С июля 2018 года совокупный импорт в ЕС сжиженного природного газа из США увеличился на 272%, достигнув 10,4 млрд кубометров. США стали третьим по величине поставщиком СПГ в Европу в 2019 году с долей 12,6%. При этом Европа стала основным направлением для поставок американского СПГ в январе-феврале 2019 года.
РИА «Новости»
Комментарии, по рейтингу, по дате