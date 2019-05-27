Пентагон запретил пользоваться услугами России при космических пусках

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danilov 31 Мая 2019 в 10:34:02
В «Роскосмосе» заявили, что это не нанесет серьезного урона космической отрасли.
Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. Это следует из поправок к правилам закупок в сфере обороны, которые в четверг были опубликованы на сайте Федерального реестра. В список уже включены Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.
В документе отмечается, что запрет будет действовать «в отношении спутников и пусковых установок для предоставления услуг по запуску спутников, однако эти ограничения не будут применяться к пускам, совершенным до 31 декабря 2022 года».
Отказ США от использования услуг России для запуска коммерческих спутников не нанесет существенного урона российской космической отрасли, заявил «Интерфаксу» исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев. «На самом деле это им (Соединенным Штатам) больше грозит, нам это не грозит. Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется», — сказал Крикалев.
В марте глава NASA Джим Брайденстайн говорил, что, несмотря на политические проблемы в отношениях двух стран, они плотно сотрудничают в освоении космоса. «У нас установились крепкие партнерские отношения с главой Роскосмоса [Дмитрием Рогозиным], я понимаю, что это уникальная возможность, уникальный канал связи <...> Это очень хорошие партнерские отношения для (освоения) космоса», — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената США.
https://www.forbes.ru/obshchestvo/376959-pentagon-zapretil-polzovatsya-uslugami-rossii-pri-kosmicheskih-puskah
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