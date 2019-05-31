Анонимные источники сообщили о казни в КНДР «виновных» в провале саммита с США

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едридмадрид 31 Мая 2019 в 14:01:28
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Также сообщается, что еще один высокопоставленный чиновник, первый заместитель Ким Чен Ына - Ким Ен Чхоль - был приговорен к каторжным работам.
Кто источник новостей о КНДР?
Авторитетные СМИ ссылаются на Южно Корейскую Chosun Ilbo.
В целом «Чосон ильбо» является респектабельным изданием, но на тему КНДР зачастую даёт информацию «с желтизной» и передергивает факты, а также сильно ангажирована в сторону консерваторов.
Издание характерезуется как одно из ведущих правоконсервативных изданий Южной Кореи, чемпион страны по количеству информационных "уток", пущенных в массы.
Именно это издание в своё время активно мусолило тему минометного расстрела, распространив сообщение о том, что по приказу Ким Чен Ына был расстрелян один северокорейских генералов за то, что тот «мало плакал на похоронах», а также заявило, что «якобы Китай ввёл свои войска в северокорейскую свободную экономическую зону Расон для обеспечения безопасности своего персонала и инфраструктуры», что позднее было опровергнуто официальными властями КНР. Кроме того газета сообщала о том, что Ким Чен Ын собирался совершить убийство своего старшего брата Ким Чен Нама, но последний получил поддержку Китая. Также Чосон ильбо «умудрилось представить обычную рыночную драку, как начало революции в Северной Корее, „сотни людей на улицах“, „массовые волнения“ и пр», что в целом говорит о том, что «кредитная история „Чосон Ильбо“ сильно хромает.
Отдельно стоит обратить внимание на такой подозрительный факт, как то, что издание всегда ссылается на анонимные источники, которые сообщают о «душераздирающие подробности о том, что членов семей казненных заставили смотреть на смерть своих родных и близких, потом еще кого-то казнили, потом их в лагеря, потом то, затем се... Эти подробности мог сообщить только источник, находившийся там в момент казни, который потом отправился в Китай и рассказал об увиденном южнокорейской правоконсервативной газете, которая с завидной периодичностью публикует подобные фейки. И какова вероятность, что все это правда? Какова вероятность, что подобная информация прошла через всю эту длинную цепочку и дошла до нас.
По данным газеты, жертвы приговаривались к смертной казни как за хранение Библии, так за участие в изготовлении и распространении материалов порнографического содержания, отметив, что получается, что «истинно верующие христиане снимались в порно и таскали эту продукцию на продажу в Китай, так?. Ну не бред ли?
Среди отмеченных экспертами явно недостоверных историй, опубликованных «Чосон ильбо», были: сообщение о вводе китайских войск в северокорейский город Расон, сообщение о начале в КНДР массовых волнений и уличных беспорядков, сообщение о расстреле из миномёта, сообщение о расстреле известной певицы Хён Сон Воль(вновь появилась на публике спустя девять месяцев после исчезновения и предполагаемого расстрела).