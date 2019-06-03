Китай создаст черный список «ненадежных» иностранных компаний

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GoodZone 03 Июня 2019 в 14:48:39
Некоторые иностранные организации нарушают рыночные нормы и контракты, блокируют китайские компании и ломают цепочки поставок китайских компаний в «некоммерческих целях», заявил представитель министерства торговли Гао Фэн. Китай пока не сообщил, какие именно компании попадут в этот список и какие последствия их будут ждать, но пообещал скоро предоставить больше информации.
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/05/31/803036-kitai-spisok-nenadezhnih
Комментарии, по рейтингу, по дате
Первой конторой в списке будут США .