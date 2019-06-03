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Империя зла
Китай создаст черный список «ненадежных» иностранных компаний
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GoodZone 03 Июня 2019 в 14:48:39
Министерство торговли Китая в пятницу объявило о планах создать список «ненадежных» иностранных компаний, организаций и физических лиц, которые угрожают «законным правам и интересам» китайских компаний. Пекин пошел на этот шаг на фоне торгового конфликта с США и вскоре после того, как Вашингтон усилил давление на ведущего производителя телекоммуникационного оборудования Huawei.

Некоторые иностранные организации нарушают рыночные нормы и контракты, блокируют китайские компании и ломают цепочки поставок китайских компаний в «некоммерческих целях», заявил представитель министерства торговли Гао Фэн. Китай пока не сообщил, какие именно компании попадут в этот список и какие последствия их будут ждать, но пообещал скоро предоставить больше информации.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/05/31/803036-kitai-spisok-nenadezhnih
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 03.06.2019 в 17:45:06   # 722691

Первой конторой в списке будут США .
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  старик 03.06.2019 в 18:39:56   # 722697
Вообще бы гребаных америкосов отключить от мировой торговли!
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  arhar 03.06.2019 в 23:21:42   # 722726
Надо будет на досуге почитать комментарии старика. Там наверное каждый первый комент в духе "обамачмо, трампбольшененаш"...
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