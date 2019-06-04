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Империя зла
Ким Чен Ын посмотрел концерт с чиновником, "репрессированным" за срыв саммита с США
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danilov 04 Июня 2019 в 10:27:28
ПХЕНЬЯН, 3 июня. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын появился на публичном мероприятии в сопровождении одного из своих ближайших помощников Ким Ён Чхоля, который, по сообщениям южнокорейских СМИ, был якобы отправлен на принудительные работы и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо за срыв ханойского саммита с США. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сопроводив публикацию несколькими фотографиями.



Отмечается, что 2 июня лидер КНДР посмотрел концерт кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии (КНА) вместе со своей супругой Ли Соль Чжу, рядом высокопоставленных чиновников народной республики, литераторов и художественных деятелей страны.

Ранее газета The Chosun Ilbo сообщила, что заместитель председателя ЦК ТПК, заведующий отделом Единого фронта Ким Ён Чхоль, главный ответственный за переговоры с США, был смещен со своего поста и отправлен на каторжные работы в одну из северных провинций страны. Более того, издание также утверждало, что после неудачного завершения ханойского саммита с США четыре дипломата КНДР, готовившие встречу на высшем уровне, а также спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль были казнены.

Саммит лидеров КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ГОРЫНЫЧ 04.06.2019 в 12:03:46   # 722779
У некоторых, при упоминании Ким Чен Ина, пуканы рвёт, оттого они и постят новости, из "достоверных источников", о кровожадности оного.
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  старик 04.06.2019 в 18:50:17   # 722826
Ну привезли для съемки.
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