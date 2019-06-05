IEEE запретил Huawei участвовать в рецензировании научных статей

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едридмадрид 05 Июня 2019 в 08:58:51
Специалисты в области компьютерных наук обеспокоены тем, как Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) выполняет санкции, введенные правительством США в отношении Huawei.
22 мая нынешнего года IEEE опубликовал список того, что «перечисленным лицам» (т.е. сотрудникам Huawei и ее филиалов) можно, а чего нельзя делать под эгидой IEEE. Данный список заставил специалистов по всему миру усомниться в независимости IEEE от американского правительства.
Являясь одновременно авторитетной организацией, устанавливающей стандарты, и форумом для профессионального обсуждения различных технологий, IEEE представляет собой место, где проводятся передовые исследования. В то же время, институт является зарегистрированной в США корпорацией, обязанной выполнять требования законодательства. Когда закон устанавливает санкции в отношении страны или компании, как это произошло в случае с Huawei, у институтов, агентств и корпораций не остается никакого выбора.
Помимо прочего, постановление IEEE не допускает «перечисленных лиц» к участию в рецензировании научных публикаций. В частности, они не могут «получать доступ к материалам, представленным другими лицами для публикации, до тех пор, пока IEEE не примет материал для публикации в соответствии со стандартной процедурой». Только когда IEEE одобрит материал для публикации, сотрудники Huawei смогут участвовать в его рецензировании.
Предполагается, что заблокировав Huawei доступ к еще неопубликованным материалам касательно новых технологий, западные специалисты уберегут себя от кражи интеллектуальной собственности. Однако на деле все может обернуться иначе, сообщили изданию The Register осведомленные источники. Хотят того западные производители или нет, но Huawei является передовой компанией в области сетей 5G, и запрет на участие ее специалистов в экспертной оценке научных статей существенно замедлит понимание технологий 5G.
«В таких областях, как 5G, это станет большой проблемой, поскольку в Huawei работает много специалистов, обладающих знаниями о передовых исследованиях, о которых пишутся эти статьи», - сообщил профессор Университета Суррея (Великобритания) Алан Вудвард (Alan Woodward).
https://www.securitylab.ru/news/499290.php
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