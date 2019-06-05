В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

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GoodZone 05 Июня 2019 в 12:53:30
Сообщается, что девушка страдала от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и анорексии из-за того, что в детстве и подростковом возрасте подвергалась сексуальному насилию. Врачи сделали ей смертельную инъекцию через два дня после того, как ей исполнилось 17 лет — именно с этого возраста в стране разрешено получать такую услугу без разрешения родителей.
Родители Ноа не знали о таком решении и были шокированы случившимся. Девушка оставила в своей комнате пластиковый контейнер с прощальными письмами к родственникам и друзьям. Она провела много лет в психиатрических клиниках, а в 16 лет написала автобиографическую книгу «Побеждать или учиться», где описывала свою жизнь.
По голландским законам эвтаназия разрешена детям с 12 лет в том случае, если врач признает их страдания несовместимыми с жизнью. В 2017 году таким способом ушли из жизни 6,5 тысячи человек — примерно 4,5 процента от всех смертей в стране.
В августе 2018 года сообщалось, что в Бельгии медики провели эвтаназию двум тяжело больным мальчикам девяти и 11 лет. Они стали самыми юными пациентами, которых подвергли смертельной инъекции.
https://lenta.ru/news/2019/06/04/euthanised/
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Цитата: Konstant от 05.06.2019 08:24:52день протяженностью с тысячелетие
Песец......Европа доживает последние дни
Песец......Европа доживает последние дни
Практичный 05.06.2019 в 16:34:15 # 722926
1. девушке 17 и "девушка страдала от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и анорексии", т.е. она ну очень молодая и у нее не смертельное заболевание, а психическое расстройство.
2. "Родители Ноа не знали о таком решении и были шокированы случившимся".
Я не знаю всех обстоятельств, но глубоко убежден, что шансы "выздороветь" и еще пожить у нее были, она просто не захотела бороться. Это суицид со сто стопроцентной гарантией под присмотром медиков... многие суицидники, выжив, налаживают свою жизнь и счастливы, считая прошлое глупостью и ошибкой. у нее такой возможности уже нет... И каково родителям осознавать, что их ребенок сознательно ушел из жизни и не сказал, не посоветовался, не простился... и медиков я тоже не понимаю, родителей могли поставить в известность.