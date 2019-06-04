Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

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danilov 05 Июня 2019 в 12:26:45
Агентство отмечает, что ни представители Deutsche Bank, ни пресс-служба Центрального банка Венесуэлы не согласились предоставить комментарий.
По информации агентства, в рамках подписанного в 2016 году соглашения Венесуэла получила кредит от банка на 750 миллионов долларов и предоставила 20 тонн золота в качестве залога. Сообщается, что Венесуэла не выполнила условия соглашения, срок которого должен был истечь в 2021 году, в связи с чем банк решил досрочно прекратить его действие и конфисковать золото.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости
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