ЧерноНЕбыль

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danilov 09 Июня 2019 в 14:12:12
Главное, что меня поражает, выводит из себя, заставляет вскипать мою кровь — это реакция. Я не про мировую популярность Чернобыля, я про реакцию нашей аудитории. Есть поговорка про божью росу. Так вот мы и так в этой росе по самое горло, но радостно визжим и требуем добавки. Отличный сериал! Правдиво показано! Сочувствие к ликвидаторам! Наши так не умеют! Да вы заболели. Вы что — слепые? Вы глухие? Вы не понимаете, что с вами делают?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Классный фильм
KapitanNemo 09.06.2019 в 19:02:09 # 723351
Юрий Андреев
4 часа назад (изменено)
А вот если бы построили церковь вместо аэс, катастрофы бы не было! Надо больше молиться, а не "хренью" заниматься вроде развития науки и подъема экономики, промышленности!
98
4 часа назад (изменено)
А вот если бы построили церковь вместо аэс, катастрофы бы не было! Надо больше молиться, а не "хренью" заниматься вроде развития науки и подъема экономики, промышленности!
98
Alex RashinНо все же голых шахтеров не видать...
3 часа назад (изменено)
Вот тут видео про шахтеров. Там песок был, и копали лопатами. И Про 13 метров есть табличка. Было 3 отряда по 150чел. И про забой штрека. Константин ошибся.
27
Опубликовано: 26 апр. 2016 г.
3 часа назад (изменено)
Вот тут видео про шахтеров. Там песок был, и копали лопатами. И Про 13 метров есть табличка. Было 3 отряда по 150чел. И про забой штрека. Константин ошибся.
27
Опубликовано: 26 апр. 2016 г.