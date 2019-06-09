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Империя зла
ЧерноНЕбыль
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danilov 09 Июня 2019 в 14:12:12
Итак, Чернобыль. Совместный ребенок двух гигантских медиакорпораций — WarnerMedia и Comcast. Да, HBO и Sky — это всего лишь их мелкие подразделения. Если бы вам сказали, что какой-нибудь сериал снимали ВГТРК и 1 канал, вы бы, наверное, назвали его пропагандой, правильно? А здесь ну ничего похожего, верно? Чистый бизнес. Рыночек взял и сам собой сделал, да?

Главное, что меня поражает, выводит из себя, заставляет вскипать мою кровь — это реакция. Я не про мировую популярность Чернобыля, я про реакцию нашей аудитории. Есть поговорка про божью росу. Так вот мы и так в этой росе по самое горло, но радостно визжим и требуем добавки. Отличный сериал! Правдиво показано! Сочувствие к ликвидаторам! Наши так не умеют! Да вы заболели. Вы что — слепые? Вы глухие? Вы не понимаете, что с вами делают?

Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 09.06.2019 в 16:18:30   # 723328

Классный фильм
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  Aлекс 09.06.2019 в 18:15:58   # 723342
спасибо! отличный обзор
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  Джимбо 09.06.2019 в 18:32:21   # 723346
Но многим это ущербное гавно от америкосов понравится.
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  KapitanNemo 09.06.2019 в 19:02:09   # 723351
Страну предала номенклатура, еще раз об этом было сказано.
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  Ал 09.06.2019 в 21:48:20   # 723361
Quote:
Юрий Андреев
4 часа назад (изменено)
А вот если бы построили церковь вместо аэс, катастрофы бы не было! Надо больше молиться, а не "хренью" заниматься вроде развития науки и подъема экономики, промышленности!
98
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  Ал 09.06.2019 в 22:21:09   # 723366
Quote:
Alex Rashin
3 часа назад (изменено)

Вот тут видео про шахтеров. Там песок был, и копали лопатами. И Про 13 метров есть табличка. Было 3 отряда по 150чел. И про забой штрека. Константин ошибся.
27


Опубликовано: 26 апр. 2016 г.
Но все же голых шахтеров не видать...
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  Ал 09.06.2019 в 22:29:14   # 723367
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  acid 10.06.2019 в 00:04:16   # 723372
Спасибо, HBO! Блягаодаря вам я прочитал какое бардачье творилась и тварится-травится на Фукусиме.
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