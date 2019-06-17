Штраф до 1 млн рублей за спутниковый интернет от Илона Маска

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едридмадрид 17 Июня 2019 в 14:36:11
Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам
Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.
В документе, в частности, речь идет о российских операторах связи, использующих иностранные системы подвижной персональной спутниковой связи, и не выполняющих обязанности по формированию российского сегмента такой системы, обеспечению управления этим сегментом с территории России и пропуска трафика от абонентских станций, находящихся на территории России.
Предлагается штрафовать юридические лица и предпринимателей, подключающихся к иностранным спутниковым сетям в обход российских правил. Чиновники требуют передавать всю информацию на иностранные спутники через контролируемые государством станции.
Согласно документу, использование «спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств» будет караться штрафом до 20 тысяч рублей для должностных лиц, до 200 тысяч рублей — для ИП и до миллиона рублей — для юрлиц.
Примечательно, что разработка законопроекта по времени совпадает с запуском двух систем глобального доступа к интернету через спутники, пишет forklog. Так, в феврале ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту шесть спутников связи британской компании OneWeb бывшего менеджера Google Грега Уайлера. В мае компания Илона Маска SpaceX запустила первые 60 мини-спутников из запланированных 12 тысяч для проекта Starlink.
Проект OneWeb, среди инвесторов которого числятся Virgin Group Ричарда Брэнсона, Airbus Group, Softbank, Coca-Cola и Qualcom, ранее уже подвергался критике со стороны ФСБ, которая называла его «угрозой национальной безопасности». ФСБ предложила запустить аналогичный российский проект, но его разработку тогда оценили в 230 млрд рублей.
Чтобы не пустить в Россию американский проект спутниковой связи OneWeb, который, по задумке авторов, должен покрыть всю планету высокоскоростным интернетом к 2027 году, в Госдуму в конце прошлого года был внесен законопроект о запрете ввозить терминалы спутниковой связи без лицензии, пишет finanz. Не дожидаясь принятия законопроекта, Государственная комиссия по радиочастотам в январе установила соответствующий запрет.
Напомним, с конца февраля российское правительство изменило Правила использования спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств. Теперь любой спутниковый трафик — телефонная связь и интернет — должен будет проходить через наземные станции сопряжения, расположенные на территории РФ. Постановление вступит в силу в августе.
https://www.fxteam.ru/finance/207256.html
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Это еще один шаг в сторону северной КОРЕИ!