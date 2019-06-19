Нарышкин назвал доллар «анахронизмом с токсичным характером»

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danilov 19 Июня 2019 в 11:43:22
«Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты. Монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм. Постепенно доллар приобретает токсичный характер», — сказал Нарышкин.
По словам главы СВР, использование американской валюты сопряжено с рисками и именно поэтому все больше стран мира задумывается о поиске альтернативных инструментов для внешнеторговых операций.
Нарышкин отметил, что Вашингтон импульсивно, не учитывая мнения ближайших партнеров, вводит санкции. «Не секрет, что за последние несколько лет они [санкции] стали излюбленным методом политики США, — сказал глава российской разведки. — Что особенно тревожно, режимы ограничений вводятся абсолютно произвольно, спонтанно и импульсивно».
На прошлой неделе Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе по энергоносителям, на рубли и евро. В настоящее время, согласно данным Центробанка, доля рубля в расчетах с Брюсселем по экспорту российских товаров и услуг составляет 8,3%, далее следует евро — 34,3%, а лидирует доллар — более 54%. В американской валюте Россия расплачивается за 22% импорта из Европы.
РБК
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