В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи

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danilov 20 Июня 2019 в 11:40:39
"Попытка его похищения — тоже нарушение международного права в области прав человека. <...> Оба расследования, которые проводили Саудовская Аравия и Турция, не соответствуют международным стандартам в отношении проведения следствия по незаконным смертям", — говорится в документе.
Как сообщила Каламар, есть доказательства причастности саудовского наследного принца к казни журналиста, но для окончательных выводов потребуется дальнейшее расследование.
Спецдокладчик также призвала Эр-Рияд извиниться перед Турцией, США и семьей Джамаля Хашукджи, признать вину в его убийстве и прекратить суд над 11 подозреваемыми.
Текст доклада опубликовали накануне официальной оценки результатов расследования убийства Хашукджи, которая состоится на 41-й сессии Совета по правам человека в Женеве. Выводы Каламар будут озвучены перед советом 26 июня.
Эр-Рияд неоднократно заявлял, что отрицает результаты международного расследования дела Хашукджи, так как проводит собственное.
https://ria.ru/20190619/1555696254.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
ООН не суд.
По итогу, - пурга
Город признан виновным.
И что? Ничего и ниочем.