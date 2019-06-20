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Империя зла
В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи
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danilov 20 Июня 2019 в 11:40:39
ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.



"Попытка его похищения — тоже нарушение международного права в области прав человека. <...> Оба расследования, которые проводили Саудовская Аравия и Турция, не соответствуют международным стандартам в отношении проведения следствия по незаконным смертям", — говорится в документе.

Как сообщила Каламар, есть доказательства причастности саудовского наследного принца к казни журналиста, но для окончательных выводов потребуется дальнейшее расследование.

Спецдокладчик также призвала Эр-Рияд извиниться перед Турцией, США и семьей Джамаля Хашукджи, признать вину в его убийстве и прекратить суд над 11 подозреваемыми.

Текст доклада опубликовали накануне официальной оценки результатов расследования убийства Хашукджи, которая состоится на 41-й сессии Совета по правам человека в Женеве. Выводы Каламар будут озвучены перед советом 26 июня.
Эр-Рияд неоднократно заявлял, что отрицает результаты международного расследования дела Хашукджи, так как проводит собственное.

https://ria.ru/20190619/1555696254.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 20.06.2019 в 14:23:44   # 724459
И чО, где ор из каждого угла, санкции, и прочая шняша?
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  андремас 20.06.2019 в 14:49:37   # 724468
Эр Рияд это город.
ООН не суд.
По итогу, - пурга

Город признан виновным.
И что? Ничего и ниочем.
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  Рамзес 20.06.2019 в 16:11:20   # 724487
Да им пох,свое дело сделали - не проканало .Теперь крайними делают, а СШП ни при чем.Норм расклад.
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