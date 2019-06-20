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Империя зла
Администрация Трампа рассматривает введение санкций против Турции в связи с покупкой ЗРК С-400
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danilov 20 Июня 2019 в 12:08:06
Администрация Трампа рассматривает введение санкций против Турции в связи с покупкой ЗРК С-400.

По словам источников издания, совет национальной безопасности и государственный департамент и министерство финансов готовят 3 пакета санкций, которые способны нанести серьезный удар по экономике Турции.

Идея, получившая наибольшую поддержку на данный момент, заключается в том, ввести ограничительные меры против ключевых компаний в оборонном секторе Турции. Такие санкции заблокируют покупку Турцией американских компонентов, а также продажу турецкой продукции в США.

Bloomberg
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  shlenchak 20.06.2019 в 14:46:42   # 724467
демократия по СШАски
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