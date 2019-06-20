В Иране сообщили о сбитом разведывательном беспилотнике США

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danilov 21 Июня 2019 в 11:28:05
По данным КСИР, беспилотник США был сбит на юге Ирана в районе Кухе.
Ранее Командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами рассказал о военном потенциале Ирана для отражения возможной атаки.
По его словам, Вооружённые силы страны обладают современными военно-транспортными средствами, ракетами, самолётами и беспилотниками.
Он также заявил о способности иранских высокоточных баллистических ракет уничтожать авианосцы противника.
https://russian.rt.com/world/news/642662-iran-ssha-bespilotnik
Иран действительно сбил американский БЛА, но это был разведывательный MQ-4C Triton, а не RQ-4 Global Hawk как заявлял Иран. И сбит он был не в воздушном пространстве Ирана (опять же как как было заявлено Ираном), а в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Официальные лица США считают этот силовой акт - неспровоцированной атакой. - NBC
Iran's IRGC Commander: Downing Of US Drone Sens A Clear Message To Washington
We Do Not Want A War With Any Country; But We Are Ready For War
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В Белом доме проходит совещание касательно возможного ответа на уничтожение американского беспилотника над Ормузским проливом.
Оба министра обороны Шанахан и Эспер присоединятся к совещанию.
Присутствие Дональда Трампа не ожидается.
CNN
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Иран выразил протест через ООН в связи с провокационными действиями США в регионе — МИД.
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Трамп на фоне истории со сбитым американским беспилотником заявил, что Иран допустил "большую ошибку".
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Трамп: «У меня есть ощущение, и я могу ошибаться, а могу быть и прав, а я прав почти всегда, у меня есть чувство, что это было сделано по ошибке, которую допустил кто-то, кому не следовало делать это»
Трамп одобрил удары по Ирану, но позже передумал
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отказался от этого.
Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источники.
«В четверг военные и дипломатические официальные лица ожидали удара после интенсивных дискуссий и дебатов в Белом доме», — говорится в тексте.
По словам источников, Трамп «первоначально одобрил атаки на несколько иранских целей».
Ранее американский президент допустил, что решение сбить дрон США могло быть принято в Иране по ошибке.
Сотрудники администрации Белого дома на условиях анонимности рассказали, что Трамп утвердил удар по ряду целей, включая радары и ракетные батареи. Когда пришел приказ об отмене, корабли уже были на позициях, а самолеты в воздухе, заявил один из собеседников NYT.
По данным издания, удар планировалось нанести рано утром чтобы минимизировать риски жертв среди гражданских лиц. Однако вскоре военные получили сообщение о том, что операция отменяется, по крайней мере временно.
В Белом доме и Пентагоне отказались от комментариев, в NYT отметили, что никто из представителей власти не просил издание не публиковать материал.
https://www.nytimes.com/2019/06/20/world/middleeast/iran-us-drone.html
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