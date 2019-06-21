США хотят ввести цензуру в социальных сетях

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danilov 21 Июня 2019 в 11:42:42
Технологическим компаниям придется проходить сторонний аудит методов фильтрации контента на предмет политической предвзятости. Правозащитники боятся, что таким образом власти смогут осуществлять цензуру высказываний пользователей в интернете.
Член Республиканской партии сенатор от штата Миссури Джош Хоули предложил внести поправки, предполагающие отмену статьи 230 закона "О соблюдении приличий в средствах коммуникации" (Communications Decency Act) от 1996 г. Согласно этой статье интернет-площадки и владеющие ими компании не несут ответственности за публикацию пользователями непристойных или несущих угрозу публикаций.
В случае судебного преследования за клевету, угрозу или оскорбление ответственность несет только автор сообщения, а не ресурс, на котором это сообщение размещено. Если законопроект Хоули одобрят, то крупные интернет-площадки будут нести ответственность за пользовательский контент.
Выручка техгигантов опирается на массивный обмен информацией между пользователями, поэтому неудивительно, что обновленный закон кардинально изменить бизнес компаний. Отмечается, что возможное введение цензуры грозит только крупным ресурсам с более чем 30 млн зарегистрированных граждан США, 300 млн пользователей во всем мире и годовым оборотом не меньше $500 млн. Компании с подобной аудиторией должны будут вводить премодерацию и удалять неугодные сообщения до их публикации на ресурсе.
Если предложенные поправки вступят в силу, то интернет-площадкам придется создать системы фильтрации контента, через которые будут проходить все материалы, опубликованные пользователями. Задействованных на данный момент алгоритмов и людей-модераторов будет недостаточно.
В законопроекте предусмотрена возможность восстановить иммунитет согласно статье 230 закона "О соблюдении приличий в средствах коммуникации", сообщает CNBC. Для этого компании должны внедрить алгоритмы по удалению вредного контента и один раз в два года отчитываться об эффективности работы перед Федеральной торговой комиссией США (Federal Trade Commission).
Таким образом, FTC будет определять, придерживаются ли интернет-компании "политики нейтральности". Если после такой проверки FTC проголосует за возвращение иммунитета компании квалифицированным большинством голосов, то с площадки будет снята ответственность за пользовательский контент. Возобновлять иммунитет по этой схеме придется каждые два года.
Некоммерческая правозащитная организация "Фонд электронных рубежей" (EFF) протестует против отмены статьи 230-й, поскольку она защищает не только технологические компании, но и СМИ, снимая с них ответственность за то, что пользователи говорят в комментариях к материалам на их сайтах.
Объединение "Американцы за процветание" также выступает против инициативы Хоули. По мнению участников группы, отмена статьи 230-й создаст угрозу цензуры со стороны правительства, которое будет иметь возможность определять, что можно, а что нельзя говорить онлайн.
https://www.vestifinance.ru/articles/121086
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